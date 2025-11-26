В ночь на 26 ноября Украина пережила новую волну атак.

Наиболее интенсивные удары зафиксированы в Запорожье, где беспилотники вызвали масштабные разрушения жилых домов, предприятий и объектов городской инфраструктуры.

Также российская ракета попала в пригород Харькова.

Параллельно сообщается о ночной атаке дронов в российских Чебоксарах, где взрывы прогремели вблизи промышленного объекта, вероятно завода ВНИИР.

На этом фоне продолжается активный дипломатический процесс по американской мирной инициативе.

В Вашингтоне подтверждают подготовку поездки спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву, а президент США Дональд Трамп заявляет об отсутствии каких-либо дедлайнов и сокращении перечня пунктов будущего рамочного соглашения.

Дополнительного напряжения ситуации добавляет скандал вокруг разговора Виткоффа с Кремлем и реакция Трампа на публикацию.

Подробнее о событиях вечера 25 ноября и ночи 26 ноября — в подборке Фактов ICTV.

Атака на Запорожье

Вечером 25 ноября прогремела серия мощных взрывов в Запорожье.

Около 22:20 в городе зафиксировали первые удары, после того, как глава областной администрации Иван Федоров предупредил о приближении вражеских ударных дронов.

Один из дронов попал в многоэтажку, где пожар быстро охватил несколько этажей.

Позже стало понятно, что разрушения зафиксированы в разных частях города: поврежден ряд многоквартирных домов, пострадали общежитие и несколько частных домов.

Огонь также вспыхнул на территории одного из местных предприятий, а в отдельных районах пострадали коммерческие помещения, в частности магазин и автозаправочная станция.

На данный момент известно о 19 пострадавших.

Взрывы в пригороде Харькова

Вечером 25 ноября Россия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова.

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, последствия попадания уточняются.

По состоянию на утро данные о раненых или погибших не поступали.

Атака на Чебоксары в РФ

В ночь на 26 ноября неизвестные дроны атаковали российские Чебоксары.

Около 02:40 в городе и вблизи села Лапсары слышали взрывы. Появились первые кадры ударов по одному из объектов, предположительно по военному заводу ВНИИР.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил атаку и сообщил об эвакуации населения.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Виткофф поедет в Москву

Президент США Дональд Трамп уточнил, что его спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву на следующей неделе для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном соглашении.

По словам Трампа, к поездке, вероятно, может присоединиться его зять Джаред Кушнер, который ранее участвовал в подготовке мирного плана в Женеве.

Президент США отметил, что точно не знает об участии Кушнера, однако подтвердил его вовлеченность в процесс как опытного человека.

Заявление Трампа о дедлайнах мирного соглашения

Трамп опроверг, что устанавливал какой-либо дедлайн для заключения соглашения между Украиной и РФ.

По его словам, для него единственный дедлайн – когда все закончится. Президент отметил, что воюющие стороны устали и потери слишком велики.

Трамп также уточнил, что ранее упомянутые 28 пунктов мирного плана были концепцией, которая уже сокращена примерно до 22 пунктов.

Разговор Виткоффа с представителем Кремля

Bloomberg обнародовал расшифровку беседы между Стивом Виткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым, в которой представитель США якобы советовал, как Кремлю лучше представить свои идеи Трампу.

В разговоре речь шла о:

необходимости подготовить Путина к звонку Трампу;

упоминании о стремлении России к миру;

намеках на потенциальные условия соглашения (в частности, Донецк и возможные территориальные обмены).

Впоследствии действительно состоялся звонок Путина и Трампа, после которого президент США заявил о готовности встретиться с российским лидером в Будапеште.

Трамп отреагировал на новость об этом разговоре, заявив, что в действиях Виткоффа нет ничего необычного.

По его словам, это нормальная работа переговорщика:

— Нужно продавать позицию обеим сторонам. Он может говорить то же самое и Украине, — сказал американский лидер.

Президент отметил, что запись не слышал, но описанное похоже на стандартную дипломатическую практику.

Европа присоединится к гарантиям безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Европа будет играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины, которые рассматриваются в рамках мирного плана США по завершению войны.

По его словам, в настоящее время вопрос гарантий и возможного вступления Украины в НАТО прорабатывается совместно с европейскими партнерами.

Трамп отметил, что Европа активно вовлечена в процесс и заинтересована в скорейшем завершении конфликта, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

