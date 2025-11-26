События ночи 26 ноября: атака на Запорожье, “бавовна” в РФ и новые заявления Трампа
В ночь на 26 ноября Украина пережила новую волну атак.
Наиболее интенсивные удары зафиксированы в Запорожье, где беспилотники вызвали масштабные разрушения жилых домов, предприятий и объектов городской инфраструктуры.
Также российская ракета попала в пригород Харькова.
Параллельно сообщается о ночной атаке дронов в российских Чебоксарах, где взрывы прогремели вблизи промышленного объекта, вероятно завода ВНИИР.
На этом фоне продолжается активный дипломатический процесс по американской мирной инициативе.
В Вашингтоне подтверждают подготовку поездки спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву, а президент США Дональд Трамп заявляет об отсутствии каких-либо дедлайнов и сокращении перечня пунктов будущего рамочного соглашения.
Дополнительного напряжения ситуации добавляет скандал вокруг разговора Виткоффа с Кремлем и реакция Трампа на публикацию.
Подробнее о событиях вечера 25 ноября и ночи 26 ноября — в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Запорожье
- Взрывы в пригороде Харькова
- Атака на Чебоксары в РФ
- Виткофф поедет в Москву
- Заявление Трампа о дедлайнах мирного соглашения
- Разговор Виткоффа с представителем Кремля
- Европа присоединится к гарантиям безопасности для Украины
Атака на Запорожье
Вечером 25 ноября прогремела серия мощных взрывов в Запорожье.
Около 22:20 в городе зафиксировали первые удары, после того, как глава областной администрации Иван Федоров предупредил о приближении вражеских ударных дронов.
Один из дронов попал в многоэтажку, где пожар быстро охватил несколько этажей.
Позже стало понятно, что разрушения зафиксированы в разных частях города: поврежден ряд многоквартирных домов, пострадали общежитие и несколько частных домов.
Огонь также вспыхнул на территории одного из местных предприятий, а в отдельных районах пострадали коммерческие помещения, в частности магазин и автозаправочная станция.
На данный момент известно о 19 пострадавших.
Взрывы в пригороде Харькова
Вечером 25 ноября Россия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова.
По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, последствия попадания уточняются.
По состоянию на утро данные о раненых или погибших не поступали.
Атака на Чебоксары в РФ
В ночь на 26 ноября неизвестные дроны атаковали российские Чебоксары.
Около 02:40 в городе и вблизи села Лапсары слышали взрывы. Появились первые кадры ударов по одному из объектов, предположительно по военному заводу ВНИИР.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил атаку и сообщил об эвакуации населения.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Виткофф поедет в Москву
Президент США Дональд Трамп уточнил, что его спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву на следующей неделе для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном соглашении.
По словам Трампа, к поездке, вероятно, может присоединиться его зять Джаред Кушнер, который ранее участвовал в подготовке мирного плана в Женеве.
Президент США отметил, что точно не знает об участии Кушнера, однако подтвердил его вовлеченность в процесс как опытного человека.
Заявление Трампа о дедлайнах мирного соглашения
Трамп опроверг, что устанавливал какой-либо дедлайн для заключения соглашения между Украиной и РФ.
По его словам, для него единственный дедлайн – когда все закончится. Президент отметил, что воюющие стороны устали и потери слишком велики.
Трамп также уточнил, что ранее упомянутые 28 пунктов мирного плана были концепцией, которая уже сокращена примерно до 22 пунктов.
Разговор Виткоффа с представителем Кремля
Bloomberg обнародовал расшифровку беседы между Стивом Виткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым, в которой представитель США якобы советовал, как Кремлю лучше представить свои идеи Трампу.
В разговоре речь шла о:
- необходимости подготовить Путина к звонку Трампу;
- упоминании о стремлении России к миру;
- намеках на потенциальные условия соглашения (в частности, Донецк и возможные территориальные обмены).
Впоследствии действительно состоялся звонок Путина и Трампа, после которого президент США заявил о готовности встретиться с российским лидером в Будапеште.
Трамп отреагировал на новость об этом разговоре, заявив, что в действиях Виткоффа нет ничего необычного.
По его словам, это нормальная работа переговорщика:
— Нужно продавать позицию обеим сторонам. Он может говорить то же самое и Украине, — сказал американский лидер.
Президент отметил, что запись не слышал, но описанное похоже на стандартную дипломатическую практику.
Европа присоединится к гарантиям безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Европа будет играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины, которые рассматриваются в рамках мирного плана США по завершению войны.
По его словам, в настоящее время вопрос гарантий и возможного вступления Украины в НАТО прорабатывается совместно с европейскими партнерами.
Трамп отметил, что Европа активно вовлечена в процесс и заинтересована в скорейшем завершении конфликта, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.