С начала прошедших суток произошло 147 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 44 авиационных удара, применив 22 ракеты и сбросив 44 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3 511 дронов-камикадзе и осуществили 3 259 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карты боевых действий в Украине на 26 ноября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

