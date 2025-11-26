В большинстве украинских городов отопление уже включили, однако ситуация значительно отличается в зависимости от региона. На график подачи тепла влияют состояние систем отопления и температура на улице. На юге теплее, поэтому там батареи включают позже. Если отопление в городе включили, а в вашей квартире батареи до сих пор холодные, важно знать, куда обращаться и какие действия помогут быстро вернуть тепло.

Что делать, если нет отопления и куда стоит звонить, читайте в нашем материале.

Что делать, если отсутствует отопление

Прежде всего, не стоит сразу звонить в компанию-поставщика и обвинять ее в отсутствии тепла. Часто причина вовсе не в подаче теплоносителя в дом, а в неполадках внутри квартиры — в системе отопления или батареях.

Что делать, если нет отопления:

Если трубы горячие, а батареи холодные, возможно, в системе есть воздух. Выпустить его можно через кран Маевского. Для старых батарей без такого крана лучше вызвать сантехника. Из-за низкого давления в системе вода плохо циркулирует. Причиной может быть поломка котла или утечка. Если проблему самостоятельно не найти, поможет установка насоса для улучшения циркуляции. Система может забиваться грязью, поэтому нужен полный слив теплоносителя, установка фильтров и повторное заполнение системы. Неправильная установка или закрытый клапан могут снижать эффективность. Сначала проверьте, открыт ли клапан.

Нет отопления: куда обращаться

Если самостоятельно устранить проблему не удается, обратитесь к диспетчеру вашего ЖКХ, ведь проблема может быть не только в вашем доме, но и на уровне теплосети.

Можно также обратиться в компанию, которая поставляет тепло. Специалисты проконсультируют и подскажут решение.

В случае необходимости вызывайте ремонтную бригаду для быстрого восстановления подачи тепла.

Нет отопления: куда звонить

Контакты теплоснабжающих компаний:

Винницагортеплоэнерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерская, круглосуточно)

Коммунальное предприятие Теплоэнерго (Днепр): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00

Коммунальное предприятие Житомиртеплокоммунэнерго: call-центр 554-000 (круглосуточно), (0412) 481-481

Львовтеплоэнерго: office_lte.lviv.ua

Харьковоблэнерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413

Нет отопления: куда жаловаться в Киеве

Киевтеплоэнерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.

Сервисные центры ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12

