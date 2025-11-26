Куда обращаться, если в доме нет отопления
- Если в квартире батареи холодные, хотя в городе уже дали тепло, сначала стоит проверить внутреннюю систему отопления.
- Часто проблемы возникают из-за воздуха в сети, низкого давления или загрязнения.
- Если самостоятельно устранить причину не получается, следует обратиться к диспетчеру ЖКХ или теплоснабжающей компании.
В большинстве украинских городов отопление уже включили, однако ситуация значительно отличается в зависимости от региона. На график подачи тепла влияют состояние систем отопления и температура на улице. На юге теплее, поэтому там батареи включают позже. Если отопление в городе включили, а в вашей квартире батареи до сих пор холодные, важно знать, куда обращаться и какие действия помогут быстро вернуть тепло.
Что делать, если нет отопления и куда стоит звонить, читайте в нашем материале.
Что делать, если отсутствует отопление
Прежде всего, не стоит сразу звонить в компанию-поставщика и обвинять ее в отсутствии тепла. Часто причина вовсе не в подаче теплоносителя в дом, а в неполадках внутри квартиры — в системе отопления или батареях.
Что делать, если нет отопления:
- Если трубы горячие, а батареи холодные, возможно, в системе есть воздух. Выпустить его можно через кран Маевского. Для старых батарей без такого крана лучше вызвать сантехника.
- Из-за низкого давления в системе вода плохо циркулирует. Причиной может быть поломка котла или утечка. Если проблему самостоятельно не найти, поможет установка насоса для улучшения циркуляции.
- Система может забиваться грязью, поэтому нужен полный слив теплоносителя, установка фильтров и повторное заполнение системы.
- Неправильная установка или закрытый клапан могут снижать эффективность. Сначала проверьте, открыт ли клапан.
Нет отопления: куда обращаться
Если самостоятельно устранить проблему не удается, обратитесь к диспетчеру вашего ЖКХ, ведь проблема может быть не только в вашем доме, но и на уровне теплосети.
Можно также обратиться в компанию, которая поставляет тепло. Специалисты проконсультируют и подскажут решение.
В случае необходимости вызывайте ремонтную бригаду для быстрого восстановления подачи тепла.
Нет отопления: куда звонить
Контакты теплоснабжающих компаний:
- Винницагортеплоэнерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерская, круглосуточно)
- Коммунальное предприятие Теплоэнерго (Днепр): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00
- Коммунальное предприятие Житомиртеплокоммунэнерго: call-центр 554-000 (круглосуточно), (0412) 481-481
- Львовтеплоэнерго: office_lte.lviv.ua
- Харьковоблэнерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413
Нет отопления: куда жаловаться в Киеве
Киевтеплоэнерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.
Сервисные центры ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12