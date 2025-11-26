В большом жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге в среду, 26 ноября, произошел чрезвычайно масштабный пожар.

Уже известно о 13 погибших, один из которых – пожарный.

Факты ICTV собрали все, что известно о пожаре в Гонконге на данный момент.

Пожар в Гонконге 26 ноября: задействовано 767 пожарных

По данным ВВС, пожар вспыхнул в большом жилом комплексе Ван Фук Корт в гонконгском районе Тай По в 14:51 по местному времени в среду (09:51 по Киеву).

Ван Фук Корт состоит из восьми башен, каждая из которых имеет 31 этаж.

Эти башни строили с бамбуковыми лесами на внешней части зданий, что помогло огню распространиться как можно быстрее.

На данный момент известно о 13 погибших, один из которых был пожарным, пытавшимся потушить огонь. Девять из погибших были объявлены мертвыми на месте происшествия, еще шестеро – доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Также уже известно о десятках пострадавших. Власти Гонконга сообщили о 15 человек, тогда как пожарная служба заявила о 28 пострадавших в пожаре.

Бывший член районного совета Герман Иу Кван-хо заявил, что по меньшей мере 13 человек до сих пор находятся в ловушке в горящих многоэтажках в Тай По.

Среди них восемь пожилых жителей и двое младенцев.

Кроме того, по его словам, около 14 котов также оказались в ловушке пламени.

Член районного совета Тай По Ли Ман-кит рассказал BBC, что местный общественный зал открыли для регистрации пострадавших жителей.

Однако позже общественный зал Квонг Фук, который находился ближе всего к месту пожара и был отделен от суда Ван Фук дорогой, был признан опасным, а эвакуированных перевели в мемориальную среднюю школу CCC Фунг Леунг Кит.

Власти Гонконга рассказали, что получают многочисленные просьбы о помощи от жителей, которые сообщают о потере связи с членами семьи.

На данный момент неизвестно, сколько жителей все еще находится внутри зданий.

– Я думаю, что около 95% жителей уже эвакуировали, а также очистили три соседних жилых дома, – прокомментировал ситуацию член районного совета Тай По Муй Сиу-фунг.

Министерство внутренних дел открыло несколько общественных центров в качестве временных убежищ, некоторые школы также были доступны для переезда.

По данным транспортного департамента Гонконга, несколько дорог было закрыто, а более 30 автобусных маршрутов было перенаправлено в сторону от пожара.

В сообщении добавляется, чтобы жители внимательно следили за дорожной ситуацией в режиме реального времени, поскольку пожар все еще продолжается.

More video of the horrific fire in Hong Kong. At least 13 people have died and 15 others injured after flames swept through multiple blocks of a Tai Po housing estate today. The buildings are still burning.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 26, 2025

❗️⚠️???????? — A massive four-alarm fire erupted on November 26, 2025, in the Wang Fuk Court housing estate, a subsidized home ownership complex in Hong Kong’s northern Tai Po district. The blaze began around 2:51 p.m. local time when flames ignited bamboo scaffolding on multiple… pic.twitter.com/dPem934YNt — ????????The Informant (@theinformant_x) November 26, 2025

Отметим, что последний пожар высшей, пятой степени, произошел в Гонконге 17 лет назад.

Он случился в 2008 году в Корнуолл-Корте, который находится в коммерческом районе Монг-Кок. Во время того инцидента погибли четыре человека.

