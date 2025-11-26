Один из запросов — справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 ноября.

Зеленский о распределении личного состава между бригадами

— Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, — заявил Владимир Зеленский.

Сейчас есть поручение по итогам Ставки верховного главнокомандующего все это проработать начальнику Генерального штаба ВСУ Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса и очень опытным военным, сказал президент.

Сейчас смотрят

По его словам, в ближайшее время должны быть подготовлены проекты решений.

Зеленский о Ставке

По итогам Ставки выделено несколько ключевых направлений. Первое — ПВО и все, что необходимо для ежедневного сбивания российских ракет и сбивания дронов, сказал президент Украины.

Речь идет о финансировании перехватчиков, объеме производства, договоренностях с нашими партнерами — по всему регулярный контроль Министерства обороны и военного командования. Нужно наращивать производство максимально, подчеркнул Зеленский.

— Отдельно — ПВО малого и среднего радиуса действия. Это то, что нужно и для фронта, и для защиты объектов энергетики. Обновили потребности, и по этому будем увеличивать производство, — сказал он.

Украинское производство – это гарантия защиты, что украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, а персональная ответственность за это на всех уровнях, объяснил он.

Зеленский о ситуации на фронте и переговорах с РФ

Конечно, были подробные доклады по ситуации на фронте – по ключевым направлениям, среди которых – Купянск, Покровск и Гуляйполе.

Важно, что украинские воины продолжают уничтожать оккупанта, защищают позиции и выполняют боевые задачи.

Именно это – основа нашей возможности вести переговоры в интересах Украины. По словам Зеленского, россияне повсюду в мире разносили, что Украина якобы не может защищаться.

— Они говорят, что украинские воины не могут защищаться. Ежедневный боевой результат украинской армии, ежедневный результат наших спецслужб, наших дипстрайков – это доказательство, что Украина может защищать свои интересы, — подчеркнул он.

И сейчас каждый уничтоженный российский оккупант, пополнение нашего обменного фонда, российский штурм, который украинцы остановили, уничтоженная российская единица техники, наш дипстрайк – это аргументы, что Украине стоит помогать.

По мнению президента, давить ради мира нужно не на Украину, а на Россию – единственную причину, почему война затягивается.

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые именно так чувствуют ситуацию, каждого, кто помогает нашей армии и государству.

Зеленский о Зимней поддержке

Уже начались выплаты по программе зимней поддержки – и тем, кто оформил заявку в Дія, также через Укрпочту, заявил президент.

— Уже начались выплаты, в частности, и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с Россией, — сказал он.

Только в таких общинах уже более 133 тыс. заявок через Укрпочту, всего через сеть Укрпочты – почти 550 тыс. заявок. Количество в Дія – почти 11 млн заявок. Важно оформить заявку именно в этом году – до Рождества.

Использовать можно будет и в следующем году – на коммуналку, определенные другие нужды, поддержку украинской армии через донаты волонтерам. Каждое проявление поддержки имеет значение, резюмировал Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.