С 1 декабря 2025 года в Украине вступает в силу ряд изменений, касающихся социальных выплат, правил мобилизации, тарифов на услуги и программ поддержки граждан.

Так, ожидается рост выплат для семей Героев Небесной Сотни, стартовала зимняя помощь в 6500 и 1000 грн, обновляются тарифы Новой почты. Пенсионерам за рубежом и на ТОТ нужно пройти ежегодную идентификацию, а предприятия получат больше возможностей для бронирования работников.

Более подробно о том, что именно изменится в Украине с 1 декабря 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Повышение выплат для семей Героев Небесной Сотни: новые суммы

С 1 декабря 2025 года выплаты в случае потери кормильца для семей Героев Небесной Сотни вырастут до 12 971 грн в месяц. Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, эта сумма будет распределяться поровну.

До повышения размер таких доплат составлял всего 5-8 тыс. грн, ведь он фактически не пересматривался с 2014 года.

Таким образом, выплаты семьям Героев Небесной Сотни будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сейчас такую государственную поддержку получают 92 члена семьи 76 Героев Небесной Сотни. После принятия нового постановления выплаты станут значительно ощутимее и справедливее.

Выплата 6500 грн в рамках зимней поддержки: как подать заявление

В Украине уже стартовал прием заявок на выплату 6500 грн в рамках программы Зимняя поддержка 2025.

Эта помощь предназначена для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто может получить выплату 6500 грн:

дети, находящиеся под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью;

воспитанники приемных семей и ДБСТ (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

дети из числа внутренне перемещенных лиц, получающие выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Подать заявление на выплату 6500 грн можно до 17 декабря:

Онлайн через приложение Дія.

Офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Отметим, что начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины. Средства перечислят на текущий счет со специальным режимом использования, если он открыт в банке, или на Дія.Картку.

Потратить 6500 грн зимней поддержки можно в течение 180 дней с момента поступления средств на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины или другие необходимые товары первой необходимости.

Зимняя поддержка 1000 грн в декабре: сколько времени есть на использование денег

Украинцы, которые еще планируют получить выплату в размере 1000 грн от государства, должны учесть, что для участия они должны успеть подать заявки до 24 декабря 2025 года.

Помощь выделили для поддержки всех украинцев в сложный зимний период.

Однако потратить средства можно будет только на определенные категории:

оплату коммунальных услуг:

покупку лекарств:

приобретение продуктов питания украинского производства (за исключением подакцизных товаров):

книжную продукцию;

благотворительные взносы;

почтовые услуги в отделениях Укрпочты.

Отметим, что потратить 1000 грн от Зеленского, полученные через Дию, нужно до 30 июня 2026 года.

Неиспользованные средства после этой даты автоматически вернутся в бюджет.

В то же время пенсионеры и получатели социальных выплат, которые обслуживаются в Укрпочте, получат 1000 грн автоматически на тот же счет, куда поступает их пенсия или другие выплаты.

Новые тарифы на услуги Новой почты: изменения с 1 декабря 2025 года

С 1 декабря 2025 года Новая почта вводит новые тарифы на услуги, чтобы сохранить привычную скорость обслуживания и высокий уровень сервиса.

Обычной останется оплата на Новой почте:

посылок до 2 кг;

отправления из поселков и сел;

комиссия за объявленную ценность до 500 грн;

переадресовывание посылок в пути;

возврат отправлений и документов;

фирменные конверты и пакеты весом 0,5=4 кг;

гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Изменились тарифы НП на:

доставку документов в конверте по городу – 60 грн, по Украине – 70 грн;

доставку через почтомат – на 10 грн дороже;

курьерскую доставку и забор посылок теперь – на 50 грн больше;

отправка посылок между отделениями по городу – до 10 кг 100 грн, до 30 кг 160 грн;

между отделениями по Украине – до 10 кг 120 грн, до 30 кг 180 грн.

Обязательная идентификация для пенсионеров: важные детали

По данным Пенсионного фонда, пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях Украины, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

В противном случае выплаты на их счета будут прекращены.

Пройти такую идентификацию можно, в частности, через видеоконференцсвязь в органах Пенсионного фонда.

Мобилизация с 1 декабря: новые правила бронирования и учета

Верховная Рада 9 октября 2025 года приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения, который вступает в силу 4 декабря 2025 года.

Таким образом, всем учреждениям и предприятиям, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, независимо от количества забронированных, разрешили бронировать военнообязанных.

Бронирование будет возможным даже в отношении тех, кто нарушил правила воинского учета.

Компенсации за жилье ВПЛ: кто сможет подать заявку на 2 млн грн с 1 декабря

Минразвития сообщило, что с 1 декабря 2025 года начнется прием заявок на участие в программе компенсации за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.

Так, новая жилищная программа для ВПЛ, выехавших с временно оккупированных территорий (ВОТ), предусматривает предоставление ваучеров на 2 млн грн на человека для приобретения нового жилья.

На первом этапе воспользоваться программой смогут те ВПЛ с ВОТ, которые имеют отдельный статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Речь идет о гражданах, которые с 2014 года защищали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подать заявку на жилье для ВПЛ пока можно только через мобильное приложение Дія, а в дальнейшем – в ЦНАПах или через нотариуса.

Рассмотрение обращений будет осуществляться комиссиями по месту фактического проживания заявителя, указанному в справке ВПЛ.

Эта помощь в рамках єВідновлення направлена на приобретение нового жилья для граждан, чьи дома остались на ВОТ.

Да, состояние их имущества или подтверждение права собственности не будет проводиться, однако информация о имеющемся имуществе на ВОТ должна быть указана в заявке.

Обязательно будут проверять статус ВПЛ и наличие статуса участника боевых действий или инвалидности вследствие войны.

Ключевое условие участия – у заявителя и его семьи не должно быть другого жилья на подконтрольной территории Украины, а также – отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи.

Запрет на лов раков в Украине с 1 декабря: что меняется

С 1 декабря 2025 года в Украине вступит в силу общий запрет на лов раков. Это делается для того, чтобы сохранить их популяцию в период спаривания, вынашивания икры и первой линьки.

Сроки запрета на вылов раков:

с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года – на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;

с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – на всех других рыбохозяйственных водоемах Украины.

В Закарпатской области вылов раков запрещен в течение всего года, поскольку там обитает широкопалый рак, занесенный в Красную книгу Украины.

За незаконный вылов раков предусмотрены административная или уголовная ответственность, а также компенсация ущерба рыбному хозяйству – 3 332 грн за каждого незаконно выловленного рака.

Особенно важно соблюдать запрет, ведь речные раки являются ключевым элементом водной экосистемы: очищают дно и поддерживают природный баланс рек и озер. Из-за браконьерства и ухудшения экологической ситуации их численность снижается.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок призвал рыбаков соблюдать установленные правила и ответственно относиться к водным ресурсам.

Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать каждый час: новое расписание в декабре

Укрзализныця опубликовала новое расписание движения на 2026 год, которое вступит в силу 14 декабря 2025 года.

По ее данным, поезда Киев – Львов – Киев будут курсировать каждый час, по стабильному и предсказуемому расписанию.

Ожидается, что это позволит пассажирам планировать поездки проще – поезда отправляются в одно и то же время каждый час, а расписание легко запомнить.

Для УЗ это также будет выгодно – позволит сделать равномерным распределение пассажиропотока в сутки и уменьшит пиковые нагрузки.

