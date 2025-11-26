В Женеве на переговорах делегаций Украины и США о мирном плане речь не шла о сокращении ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Переговоры Украины и США по мирному плану

Как сообщил Андрей Гнатов, во время переговоров Украины и США о мирном плане о сокращении ВСУ речь не шла.

– Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема, – сообщил он.

Как отметил Гнатов, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучало “правильное мнение” относительно того, что лучшей гарантией для Украины будет оснащеная и боеспособная армия.

Он сообщил, что от понимания того, каким будет дальнейшее украинское войско зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. Гнатов добавил, что понимание, что нужно делать, у Генштаба есть.

– Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное довольствие, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается, – резюмировал генерал-лейтенант.

Напомним, что в одном из 28 пунктов полного текста мирного плана США, обнародованного изданием Axios, речь шла об ограничении численности ВСУ, в частности, что она будет ограничена 600 тыс.

Встреча представителей Украины и Соединенных Штатов, в ходе которой стороны обсудили американское мирное предложение, в Женеве состоялась 23 ноября.

Сообщалось, что результатам консультаций, стороны смогли достичь существенного прогресса в согласовании ключевых позиций и определении дальнейших шагов.

