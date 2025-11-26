Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова опросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в статусе свидетеля по делу “бэк-офиса” бизнесмена Тимура Миндича.

Умерова опросили в НАБУ по делу Миндича

В пресс-службе секретаря СНБО в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщили, что в НАБУ опросили Умерова по делу Миндвича.

— Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства, — говорится в комментарии.

В СНБО отметили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября.

Сейчас смотрят

Напомним, что ранее прокурор САП заявил, что бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Со своей стороны секретарь СНБО Рустем Умеров, который ранее занимал должность министра обороны, заявил, что любые попытки связать его деятельность в ведомстве с влиянием посторонних лиц являются безосновательными.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.