Потери РФ на 26 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 372-е сутки полномасштабной войны превысили 1,168 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 26 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 168 550 (+980);
  • танков – 11 372 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 625 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 688 (+44);
  • реактивных систем залпового огня – 1 549;
  • средств противовоздушной обороны – 1 252 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 84 960 (+743);
  • крылатых ракет – 3 995 (+14);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 242 (+124);
  • специальной техники – 4 007 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Переговоры о прекращении войны: Трамп озвучил условия для встречи с Зеленским
Трамп

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.