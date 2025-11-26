Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 26 ноября: уничтожено 980 оккупантов и четыре десятка артсистем
Потери РФ на 26 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 372-е сутки полномасштабной войны превысили 1,168 млн.
Потери РФ на 26 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 168 550 (+980);
- танков – 11 372 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 625 (+1);
- артиллерийских систем – 34 688 (+44);
- реактивных систем залпового огня – 1 549;
- средств противовоздушной обороны – 1 252 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 84 960 (+743);
- крылатых ракет – 3 995 (+14);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 242 (+124);
- специальной техники – 4 007 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 372-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
