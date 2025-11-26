Европейская комиссия готова представить законодательное предложение о предоставлении Украине так называемых “репарационных ссуд”, которые будут финансироваться частично за счет замороженных активов России.

ЕК о репарационных займах для Украины

Об этом сообщила 26 ноября в Брюсселе главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, предложение о правовой базе для таких займов было упомянуто президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в речи в Европарламенте.

Сейчас смотрят

— Президент фон дер Ляен в своей сегодняшней речи относительно Украины, о мирном плане для Украины, вспомнила именно нашу работу над “репарационным займом” и отметила, что комиссия готова представить правовой текст, то есть законодательное предложение, — сказала она.

Пиньо уточнила, что продолжаются обсуждения с государствами-членами, в частности, в Комитете постоянных представителей (Coreper).

Речь также идет о письме с вариантами финансирования Украины на 2026–2027 годы, которое фон дер Ляен направила европейским столицам.

– Мы получаем отзывы от государств-членов на этой основе и ожидаем, что будут четкие отзывы относительно законодательного предложения и сроков, – отметила она.

По словам Пиньо, фон дер Ляен считает “репарационный заем” реалистичным путем помощи Украине.

– Президентка дала сигнал, что мы готовы ее внести, обсуждения продолжаются, и мы ожидаем, что получим также конкретные отзывы, включая этот счет, – добавила она.

Напомним, участники Коалиции решительных после виртуального заседания 25 ноября ожидают скорейшего решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе на основе замороженных активов России.

Также Франция и Великобритания договорились создать рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины, в которую присоединятся США и Турция.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.