Силы обороны сдерживают врага в Покровске от дальнейшего продвижения. Продолжаются бои на всей линии железнодорожного полотна.

Как сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Покровске 27 ноября

Украинские военные, в частности 425-й отдельный штурмовой полк Скала во взаимодействии с другими подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ проводят южнее железной дороги рейды для организации засад и уничтожения врага.

Сейчас смотрят

Как рассказали в 7 корпусе ДШВ ВСУ, продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска. За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения уничтожили 21 российского оккупанта.

— Работают операторы FPV по вражеским целям в городе — личному составу противника и технике, которую противник после перемещения в Покровск маскирует в застройках, — говорится в сообщении.

По информации украинских военных, враг пытается продолжить продвижение в северную часть города.

Российские оккупанты пытаются накапливаться и готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Однако украинские защитники предотвращают такие действия армии России.

Задачи на Покровском направлении

Вопросы обороны Покровска, Мирнограда и прилегающих к ним территорий рассматриваются комплексно, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после рабочей поездки и совещания с командующими органами военного управления, командирами воинских частей и подразделений, выполняющих задачи на Покровском направлении.

По словам Сырского, задачи ВСУ остаются неизменными — защищать украинские позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов, перекрывать логистику, эффективно противодействовать врагу в воздухе.

Как объяснил главнокомандующий, ВСУ блокируют попытки российских оккупантов штурмовать города небольшими пехотными группами.

В то же время украинские подразделения проводят активные действия, чтобы восстановить утраченные позиции. В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км, уточнил Сырский.

Он подчеркнул, что враг понес значительные потери и натолкнулся на украинское действенное сопротивление, поэтому Россия привлекла в районе Покровско-Мирноградской агломерации оперативный резерв.

Таким образом россияне пытаются постоянно менять направления атак, использовать коварную тактику инфильтрации, в частности маскируясь под гражданское население или прикрываясь им, пояснил главнокомандующий ВСУ.

— Во время совещания обсудили вопросы усиления наших подразделений и согласованного применения резервов. Особое внимание — обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений, — уточнил он.

По словам Сырского, ВСУ продолжают работать над удержанием имеющихся и обустройством дополнительных логистических путей.

По его мнению, необходимо максимально обеспечивать группировки и проводить своевременную медицинскую эвакуацию раненых, а также сохранять жизнь и здоровье украинских защитников.

Фото: 7 корпус ДШВ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.