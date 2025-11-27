Графики отключения света на 28 ноября: ограничения будут действовать во всех регионах
- В пятницу, 28 ноября, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений.
- Укрэнерго призывает граждан экономно потреблять электроэнергию и следить за обновлением графиков, поскольку время и объем ограничений могут меняться.
Во всех областях Украины отключат электроснабжение в пятницу, 28 ноября.
Отключение света по Украине 28 ноября
В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, как будут применять отключения света в течение следующего дня.
Время и объем ограничения будут такими:
- графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
- графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
Ограничения электроснабжения введены в результате массированных российских атак на энергетические объекты.
В Укрэнерго обратили внимание, что время и объем отключений могут меняться, поэтому стоит следить за официальными графиками вашего облэнерго и потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.
18 ноября глава Укрэнерго Виталий Зайченко не исключил, что графики отключений света будут действовать в Украине в течение всего отопительного сезона из-за полномасштабной войны, которая еще продолжается.