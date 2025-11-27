Во всех областях Украины отключат электроснабжение в пятницу, 28 ноября.

Отключение света по Украине 28 ноября

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, как будут применять отключения света в течение следующего дня.

Время и объем ограничения будут такими:

графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Ограничения электроснабжения введены в результате массированных российских атак на энергетические объекты.

В Укрэнерго обратили внимание, что время и объем отключений могут меняться, поэтому стоит следить за официальными графиками вашего облэнерго и потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

18 ноября глава Укрэнерго Виталий Зайченко не исключил, что графики отключений света будут действовать в Украине в течение всего отопительного сезона из-за полномасштабной войны, которая еще продолжается.

