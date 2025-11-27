В ночь на 27 ноября российская армия атаковала беспилотниками Украину – воздушную тревогу объявляли в ряде регионов.

В Херсоне погибли два человека в результате атаки дрона по гражданскому автомобилю.

В российском Таганроге ночью раздавались взрывы. Также взрывы слышали в Самарской области в районе Новокуйбышевского НПЗ.

В центре Вашингтона 26 ноября произошла стрельба, в результате которой ранены два сотрудника Национальной гвардии США.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 27 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Атака на Херсон

В Херсоне российский дрон атаковал гражданский автомобиль 26 ноября около 19:40. Погибли 34-летняя женщина и ее шестилетний ребенок, раненый водитель доставлен в больницу.

Херсонская окружная прокуратура открыла производство по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Взрывы в Таганроге в РФ

В Таганроге Ростовской области РФ местные жители сообщали о серии взрывов и работе ПВО.

В российских пабликах также писали о воздушной тревоге из-за БПЛА и повреждениях в Неклиновском районе.

В Дмитриадовке фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Порезы от осколков стекла получила местная жительница, ей оказали медицинскую помощь.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Ночью 27 ноября НПЗ в Новокуйбышевске (Самарская область РФ) подвергся серии ударов дронами.

Местные жители сообщали о не менее десяти взрывах, после которых на территории завода, принадлежащего Роснефти, возник пожар.

По данным канала ASTRA, сначала в воздухе было видно несколько вспышек, вероятно от работы ПВО, а затем – яркое зарево уже на территории предприятия, что свидетельствует о поражении объекта. Власти региона официально ситуацию не комментировали.

Стрельба возле Белого дома

26 ноября в центре Вашингтона произошла стрельба в 1,5 км от Белого дома. Двое служащих Национальной гвардии США получили ранения.

Подозреваемый был задержан – он также получил ранения, но его состояние было стабильным.

Очевидцы слышали громкие звуки, похожие на взрывы, а затем крики о помощи. Полиция преследовала мужчину в капюшоне и взяла его под стражу. Мотивы нападения остались неизвестными. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападавший “заплатит высокую цену”.

МВФ и Украина договорились о новой программе

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала о новой 48-месячной программе расширенного финансирования EFF с потенциальным доступом к 5,94 млрд SDR (примерно $8,1 млрд).

Программа охватывает комплекс фискальных и монетарных мер, направленных на поддержку макростабильности, восстановление долговой устойчивости, улучшение управления и борьбу с коррупцией.

МВФ ожидает, что программа станет катализатором внешней поддержки Украины. По базовому сценарию, дефицит финансирования в 2026–29 годах оценивается в около $136,5 млрд, в частности примерно $63 млрд – в 2026–27 годах.

