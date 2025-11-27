В Киеве начал работу двухдневный санкционный саммит, в ходе которого участники анализируют эффективность уже введенных ограничений против российской экономики и определяют дальнейшие шаги в санкционной политике.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Двухдневный санкционный саммит в Киеве: что известно

Глава правительства Юлия Свириденко выразила партнерам благодарность за принятые санкционные пакеты и совместную работу, направленную на сдерживание военной машины России.

— Все ваши действия и решения уже значительно ограничивают способность России вести войну. Только по последним подсчетам, нефтегазовые доходы российского бюджета в этом месяце могут упасть на 35% по сравнению с прошлым годом. Цифры подтверждают правильность наших совместных действий, и мы должны продолжать усиливать давление и совершенствовать санкции, — отметила она.

Свириденко подчеркнула, что дальнейшие решения должны охватывать:

санкции против российского энергетического сектора;

санкции против теневого флота, включая ограничения для судовых экипажей;

санкции против страховых компаний;

санкции против нефтеперерабатывающих предприятий и трейдеров.

меры в отношении поставщиков технологий и комплектующих для российского вооружения;

персональные санкции и ограничения на финансовые операции;

санкции против импорта компонентов для оружия.

Санкционная работа должна продолжаться — О’Салливан

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан подчеркнул, что 19 санкционных пакетов ЕС и ограничения, введенные Великобританией, США, Канадой и Японией, уже демонстрируют реальное влияние на российскую экономику.

Он добавил, что эта работа должна продолжаться.

— Речь не идет об одном пакете или следующем пакете — это будет непрерывный процесс. Пока продолжается эта ужасная война, нам постоянно нужно будет адаптироваться, дорабатывать, совершенствовать и обращаться к новым сферам и лазейкам, которые мы обнаруживаем. Поэтому это будет постоянная работа в процессе, – сказал он.

Чиновник отметил, что международные участники санкционной коалиции хорошо осознают масштабы страданий украинцев от российской агрессии, и это определяет контекст всей санкционной деятельности.

— Мы надеемся, что мирные переговоры приведут к определенному прогрессу. Мы хотели бы видеть мир. Я думаю, никто не хотел бы видеть мир больше, чем украинцы. Но очевидно, что это не может быть мир, который даст господину Путину за столом переговоров то, чего он не смог добиться на поле боя. И вы имеете в этом нашу полную поддержку, – сказал О’Салливан.

Он также напомнил, что Евросоюз в течение трех лет войны ввел 19 пакетов санкций, а партнеры из Великобритании, США, Канады и Японии предприняли параллельные шаги, которые уже дают результат.

— Санкции действительно начинают кусаться, и мы видим стресс и нагрузку на российскую экономику. Я не буду притворяться, что это завтра положит конец войне, но сейчас самое время усилить это давление, потому что я думаю, что с помощью дополнительных усилий мы можем усилить боль и вызовы для России в поддержании своей экономики перед лицом расходов, которые идут на эту войну, — отметил уполномоченный ЕС по санкционной политике.

О’Салливан уточнил, что 19-й пакет санкций ЕС включал новые ограничения в отношении российской нефти и энергетических доходов, а также меры противодействия теневому флоту.

Он обратил внимание на важность дальнейшего усиления финансовых санкций, в частности в секторе криптовалют, где ЕС взаимодействует с британскими партнерами.

Чиновник подчеркнул, что санкционное давление не сводится к отдельным решениям, а предполагает постоянное совершенствование и закрытие новых лазеек, которые появляются во время войны.

— Мы сейчас говорим о 20-м пакете, но поверьте – пока продолжается эта ужасная война, будут и 21-й, и 22-й, и 23-й. Это постоянная работа, – заверил чиновник.

