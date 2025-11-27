Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Потери РФ на 27 ноября: уничтожено 1 140 оккупантов, два самолета и 21 артсистема
Потери врага на 27 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 373-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 169 690 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 27 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 169 690 (+1 140);
- танков – 11 373 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 628 (+3);
- артиллерийских систем – 34 709 (+21);
- РСЗО – 1 550 (+1);
- средств ПВО – 1 253 (+1);
- самолетов – 430 (+2);
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214);
- крылатых ракет – 3 995;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 351 (+109);
- специальной техники – 4 008 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 373-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
