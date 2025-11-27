Потери врага на 27 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 140 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 373-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 169 690 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 27 ноября 2025 года

личного состава – около 1 169 690 (+1 140);

танков – 11 373 (+1);

боевых бронированных машин – 23 628 (+3);

артиллерийских систем – 34 709 (+21);

РСЗО – 1 550 (+1);

средств ПВО – 1 253 (+1);

самолетов – 430 (+2);

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214);

крылатых ракет – 3 995;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 351 (+109);

специальной техники – 4 008 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 373-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

