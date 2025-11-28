Все украинские энергоблоки на атомных электростанциях почти восстановили свою мощность.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ о восстановлении мощностей на АЭС

По информации МАГАТЭ, на этой неделе производство электроэнергии в значительной степени вернулось к норме после атак на электросеть на трех украинских атомных электростанциях, в частности Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской.

Сейчас смотрят

Отмечается, что почти все энергоблоки уже работают на полную мощность. Сейчас только один блок остается на пониженной мощности, уточнили в МАГАТЭ.

Кроме того, восстановлены все высоковольтные линии электропередачи, поврежденные в результате российских атак.

После атак на энергосистему Украины МАГАТЭ готовится направить группу экспертов для посещения нескольких подстанций, критически важных для ядерной безопасности. Там отметили, что экспертная миссия оценит текущие повреждения и потенциальное влияние на работу АЭС.

В то же время на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сотрудники МАГАТЭ, которые работали там, ежедневно сообщали о звуках военной активности, часто в непосредственной близости от станции.

В некоторые дни группа сообщала о том, что слышала около 20 взрывов и выстрелов, отметили в МАГАТЭ, а иногда и гораздо больше.

Однако группа МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжала проводить обходы по всей станции для контроля и оценки ядерной безопасности. В последние дни эксперты посетили два машинных зала и хранилища радиоактивных отходов.

Они наблюдали за испытаниями аварийного дизель-генератора и обсудили ситуацию с охлаждающей водой на площадке – одну из самых сложных тем для ядерной безопасности на Запорожской АЭС, утверждают в МАГАТЭ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.