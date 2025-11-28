Авиационный ракетный комплекс Кинжал оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Кинжал запускают с самолетов — носителей ракеты, после чего они летят с гиперзвуковой скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. К тому же они могут маневрировать в полете.

дальность полета — 1 500 — 2 тыс. км;

боезаряд — 480 кг;

длина — 8 м;

диаметр корпуса — 1 м;

стартовая масса — 4 300 кг.

Сколько летит Кинжал до Украины

Ракета Кинжал считается гиперзвуковой и чрезвычайно опасной, поскольку ей нужны считанные минуты, чтобы долететь до украинских городов.

Военный эксперт Роман Свитан отметил: то, за сколько минут ракета Кинжал долетает до Украины, зависит от места ее запуска. Так, ракета, запущенная с территории Беларуси, долетает до Украины за минуты, с Каспия она способна долететь за десятки минут.

Эксперт отметил, что время прилета также зависит от скорости самолета МиГ-31, который несет ракету. Он может разогнаться до максимальной скорости на высоте 10 тыс. м и сбросить ракету. В таком случае она уже будет иметь определенную скорость и высоту и будет лететь быстрее.

Роман Свитан прокомментировал, что скорость ракеты Кинжал может составлять около 4-5 Махов на нисходящей траектории.

Время прилета Кинжалов в разные города Украины

Чаще всего пуски Кинжалов происходят из Липецкой области России. По данным инфографики t.me/uawarinfographics, ракеты летят:

до Киева — за 3,2 мин;

до Винницы — за 4,1 мин;

до Чернигова — за 2,7 мин;

до Харькова — за 1,7 мин;

до Полтавы — за 2,4 мин;

до Днепра — за 2,7 мин;

до Одессы — за 4,5 мин;

до Львова — за 5,4 мин;

до Запорожья — за 2,9 мин;

до Ужгорода — за 6,3 мин;

до Староконстантинова — за 4, 4 мин.

Как видно, в случае пуска ракеты Кинжал у людей есть несколько минут, чтобы уйти в укрытие.

