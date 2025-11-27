Президент Владимир Зеленский на следующем этапе переговоров о завершении войны намерен провести красную линию по наиболее спорному вопросу переговоров – требованию России отдать часть суверенной территории Украины.

Пока Зеленский остается президентом Украины, он не согласится отдать землю в обмен на мир, заявил The Atlantic глава офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский не согласится отдать землю в обмен на мир

— Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территории, — сказал Ермак.

Сейчас смотрят

В течение полномасштабной войны с Россией он остается руководителем Офиса президента, главным переговорщиком и ближайшим помощником Зеленского.

— Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территорию. Он не подпишет передачу территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого делать, если не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа, — заявил он в телефонном интервью.

Что касается земель, Украина готова обсуждать только то, где следует провести линию, чтобы определить, что контролируют воюющие стороны.

— Все, о чем мы реально можем говорить сейчас, это определение линии соприкосновения. И именно это нам нужно сделать, — отметил Ермак.

Издание отмечает, что украинская позиция для следующего раунда переговоров, изложенная Ермаком, значительно ограничивает пространство для переговорщиков в достижении мирного соглашения.

Россия не демонстрирует готовности отступить от своего требования в отношении украинской территории, включая части страны, которые российские войска не контролируют.

Даже если переговорщики за последние дни достигли прогресса в направлении соглашения, они остаются далекими друг от друга в ключевом вопросе территории, где позиции России и Украины выглядят сложными, если не невозможными для примирения.

Напомним, в вечернем обращении Зеленский подтвердил, что в конце недели состоится встреча делегаций Украины и США, на которой будут обсуждаться шаги по укреплению дипломатических позиций и выработке гарантий безопасности.

26 ноября Дональд Трамп заявил, что линия фронта в Украине движется якобы в одном направлении, поэтому Россия может военным путем захватить те самые территории, которые предполагал передать “мирный план” США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.