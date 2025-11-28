Взрывы в Днепре 28 ноября: город атакуют вражеские БпЛА
Взрывы в Днепре прогремели вечером пятницы, 28 ноября. На момент взрывов в городе была объявлена воздушная тревога.
Взрывы в Днепре 28 ноября: какие последствия
Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 21:00. Воздушные силы сообщали об угрозе БПЛА.
Уже в 22:41 предупредили о движении беспилотника в направлении областного центра с юга.
О взрывах в Днепре сообщили корреспонденты Суспільного.
— Днепр. Громко. До отбоя тревоги прошу находиться в укрытиях, — написал в 23:03 временный исполняющий обязанности начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Напомним, взрывы в Днепре прогремели поздно вечером в понедельник, 17 ноября. Город и район подверглись атаке российских дронов.
В результате атаки были повреждены двухэтажное здание СМИ, транспортное и частное предприятия, административное здание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, шесть многоквартирных домов, гаражи, более 20 автомобилей, еще три автомобиля – уничтожены.
Пострадали два человека, их доставили в больницу.