Делегация Умерова уже направляется в США: Зеленский определил ключевые задачи
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась в США для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
Об этом сообщил Умеров в соцсети Х.
Умеров о поездке в США
— Утром был на связи с Президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира, — написал Умеров.
Напомним, что в состав обновленной делегации вошли:
- Александр Бевз — советник Офиса президента Украины;
- Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки Украины;
- Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Евгений Острянский — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Александр Поклад — заместитель главы Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Ожидается, что они встретятся со специальным представителем США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
Ранее возглавлять украинскую делегацию должен был уже бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако после обысков у главы ОП и увольнения Ермака с должности — состав делегации изменили.