Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась в США для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Об этом сообщил Умеров в соцсети Х.

Умеров о поездке в США

— Утром был на связи с Президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира, — написал Умеров.

Напомним, что в состав обновленной делегации вошли:

Александр Бевз — советник Офиса президента Украины;

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Евгений Острянский — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Александр Поклад — заместитель главы Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ожидается, что они встретятся со специальным представителем США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее возглавлять украинскую делегацию должен был уже бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако после обысков у главы ОП и увольнения Ермака с должности — состав делегации изменили.

