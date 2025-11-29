Во всех регионах Украины будут отключать свет в течение воскресенья, 30 ноября, из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных атак ракетами и беспилотниками со стороны России.

В Национальной энергетической компании Укрэнерго объяснили, какими будут графики отключения света на 30 ноября.

Отключение света по Украине 30 ноября

Как отметили в Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Массированные ракетно-дроновые атаки России на энергообъекты вызвали необходимость введения ограничений в энергосистеме, рассказали в компании.

Время и объемы ограничений могут оперативно меняться. Для получения актуальной информации стоит обязательно следить за официальными страницами вашего облэнерго.

Когда свет восстанавливается по графику, отметили в Укрэнерго, потребителей просят использовать электроэнергию умеренно, чтобы избежать перегрузки сети.

18 ноября глава правления НАК Укрэнерго Виталий Зайченко предположил, что графики отключений электроэнергии могут сохраняться в течение всей зимы, вплоть до окончания отопительного сезона.

