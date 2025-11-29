Когда будут действовать графики отключения света на 30 ноября
- 30 ноября по всей Украине будут действовать графики отключения света для всех потребителей, включая промышленных.
- Укрэнерго сообщило, что графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 в течение воскресенья.
Во всех регионах Украины будут отключать свет в течение воскресенья, 30 ноября, из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных атак ракетами и беспилотниками со стороны России.
В Национальной энергетической компании Укрэнерго объяснили, какими будут графики отключения света на 30 ноября.
Отключение света по Украине 30 ноября
Как отметили в Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);
- графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
Массированные ракетно-дроновые атаки России на энергообъекты вызвали необходимость введения ограничений в энергосистеме, рассказали в компании.
Время и объемы ограничений могут оперативно меняться. Для получения актуальной информации стоит обязательно следить за официальными страницами вашего облэнерго.
Когда свет восстанавливается по графику, отметили в Укрэнерго, потребителей просят использовать электроэнергию умеренно, чтобы избежать перегрузки сети.
18 ноября глава правления НАК Укрэнерго Виталий Зайченко предположил, что графики отключений электроэнергии могут сохраняться в течение всей зимы, вплоть до окончания отопительного сезона.