Украинские подразделения на Купянском направлении удерживают определенные рубежи и наращивают огневое воздействие на российские силы, чтобы перекрыть их пути снабжения.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский по итогам поездки в Харьковскую область.

ВСУ удерживают рубежи на Купянском направлении — Сырский

По его словам, бои в этом районе отличаются высокой динамикой и требуют максимальной координации действий между подразделениями.

— Наши воины продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия. Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске, — отметил Сырский.

Он добавил, что в самом городе продолжается выявление российских военных, проникших через украинские боевые порядки.

Их уничтожение или взятие в плен остается одной из ключевых задач подразделений, работающих в этом районе.

Главнокомандующий также опроверг заявления российского руководства о ситуации в Купянске.

— Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена, — подчеркнул Сырский.

