Масштабы лжи РФ поражают: Сырский о ситуации на Купянском направлении
- Украинские подразделения на Купянском направлении удерживают определенные рубежи.
- В самом городе Купянск продолжается выявление российских военных, проникших через украинские боевые порядки. Их уничтожение – ключевая задача подразделений.
Украинские подразделения на Купянском направлении удерживают определенные рубежи и наращивают огневое воздействие на российские силы, чтобы перекрыть их пути снабжения.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский по итогам поездки в Харьковскую область.
ВСУ удерживают рубежи на Купянском направлении — Сырский
По его словам, бои в этом районе отличаются высокой динамикой и требуют максимальной координации действий между подразделениями.
— Наши воины продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия. Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске, — отметил Сырский.
Он добавил, что в самом городе продолжается выявление российских военных, проникших через украинские боевые порядки.
Их уничтожение или взятие в плен остается одной из ключевых задач подразделений, работающих в этом районе.
Главнокомандующий также опроверг заявления российского руководства о ситуации в Купянске.
— Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена, — подчеркнул Сырский.