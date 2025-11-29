В ночь на 29 ноября (с 18:00 28 ноября) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Враг применил как ударные беспилотники, так и ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 29 ноября: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения:

596 ударных БПЛА типа Shahed

5 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал

23 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К

4 баллистические ракеты Искандер-М

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

В Воздушных силах отметили, что из 596 ударных БПЛА, которыми этой ночью атаковали Россию, около 350 — Шахеды.

Основное направление атаки — Киевская область.

Атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 29 ноября противовоздушной обороной сбито или подавлено 577 воздушных целей:

558 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и других;

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал;

12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

4 баллистические ракеты Искандер-М;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а обломки сбитых дронов падали на 17 объектах.

Работы по ликвидации последствий продолжаются в соответствующих районах.

Напомним, что в результате атаки на Киев погибли два человека и пострадали еще 37, среди них 10-летний мальчик.

Падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы. На местах возникли пожары.

