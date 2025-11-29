РФ запустила по Украине 36 ракет и 596 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 29 ноября (с 18:00 28 ноября) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Враг применил как ударные беспилотники, так и ракеты воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 29 ноября: что известно
По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения:
- 596 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других (из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; Гвардейское — ТОТ АР Крым);
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал (Рязанская область, РФ);
- 23 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К (Ростовская область, РФ);
- 4 баллистические ракеты Искандер-М (Брянская и Ростовская области, РФ);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (Курская область, РФ).
В Воздушных силах отметили, что из 596 ударных БПЛА, которыми этой ночью атаковали Россию, около 350 — Шахеды.
Основное направление атаки — Киевская область.
Атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 29 ноября противовоздушной обороной сбито или подавлено 577 воздушных целей:
- 558 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и других;
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал;
- 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БПЛА на 22 локациях, а обломки сбитых дронов падали на 17 объектах.
Работы по ликвидации последствий продолжаются в соответствующих районах.
Напомним, что в результате атаки на Киев погибли два человека и пострадали еще 37, среди них 10-летний мальчик.
Падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы. На местах возникли пожары.