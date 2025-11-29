Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
В Киеве после атаки вернули свет более чем 360 тысячам семей
В столице продолжается восстановление электроснабжения после масштабной российской атаки, произошедшей ночью 29 ноября.
Об этом сообщили в ДТЭК.
ДТЭК о восстановлении электроснабжения в Киеве и районе
Как сообщили в ведомстве, киевским семьям уже вернули свет в более чем 360 тыс. домов.
Сейчас смотрят
В компании отмечают, что энергетики работают непрерывно и в усиленном режиме.
— Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры и подать электричество в дома всех киевлян, — говорится в сообщении ДТЭК.
Напомним, что в результате атаки 29 ноября в Киеве было обесточено около 500 тыс. потребителей, еще почти 100 тыс. — в Киевской области.
Работы по полному восстановлению электроснабжения продолжаются.
Читайте такжеАтака на Киев: погибли люди, среди пострадавших ребенок
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.