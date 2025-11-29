В столице продолжается восстановление электроснабжения после масштабной российской атаки, произошедшей ночью 29 ноября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

ДТЭК о восстановлении электроснабжения в Киеве и районе

Как сообщили в ведомстве, киевским семьям уже вернули свет в более чем 360 тыс. домов.

В компании отмечают, что энергетики работают непрерывно и в усиленном режиме.

— Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры и подать электричество в дома всех киевлян, — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, что в результате атаки 29 ноября в Киеве было обесточено около 500 тыс. потребителей, еще почти 100 тыс. — в Киевской области.

Работы по полному восстановлению электроснабжения продолжаются.

