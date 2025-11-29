Потери врага на 29 ноября 2025 года – сводка Генерального штаба ВСУ.

Как подсчитали в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 375 сутки полномасштабной войны составляют около 1 171 700 убитыми и ранеными.

Потери врага на 29 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 171 700 (+970);
  • танков – 11 381 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 658 (+15);
  • артиллерийских систем – 34 733 (+3);
  • РСЗО – 1 550;
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 430;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);
  • крылатых ракет – 3 995;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);
  • специальной техники – 4 0010 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

