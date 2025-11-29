Потери врага на 29 ноября 2025 года – сводка Генерального штаба ВСУ.

Как подсчитали в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 375 сутки полномасштабной войны составляют около 1 171 700 убитыми и ранеными.

Потери врага на 29 ноября 2025 года

личного состава – около 1 171 700 (+970);

танков – 11 381 (+1);

боевых бронированных машин – 23 658 (+15);

артиллерийских систем – 34 733 (+3);

РСЗО – 1 550;

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);

крылатых ракет – 3 995;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);

специальной техники – 4 0010 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

