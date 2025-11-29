Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 29 ноября: уничтожено 970 оккупантов, один танк и три артсистемы
Потери врага на 29 ноября 2025 года – сводка Генерального штаба ВСУ.
Как подсчитали в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 375 сутки полномасштабной войны составляют около 1 171 700 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери врага на 29 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 171 700 (+970);
- танков – 11 381 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 658 (+15);
- артиллерийских систем – 34 733 (+3);
- РСЗО – 1 550;
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);
- крылатых ракет – 3 995;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);
- специальной техники – 4 0010 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.