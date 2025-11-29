Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях масштабной ночной атаки России по Киеву и Киевской области.

Атака на Киев 29 ноября: реакция Зеленского

По его словам, враг выпустил около 36 ракет и почти 600 дронов, целясь преимущественно в энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты. На местах ударов работают экстренные службы.

– Много повреждений и пожаров в жилых домах, – отметил президент. По состоянию на утро известно о десятках раненых и троих погибших. – Мои соболезнования родным и близким, – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиление противовоздушной обороны.

– Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы все было необходимо для нашей защиты и для давления на Россию, – сказал президент.

Он также призвал Европу принять решение по замороженным российским активам. Зеленский отметил необходимость международного сотрудничества для прекращения войны.

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массово атаковала Киев дронами и ракетами.

По данным Нацполиции, сейчас известно, что в результате атаки на столицу погибли два человека.

