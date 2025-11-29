1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон примет главу нашего государства Владимира Зеленского.

В Париже 1 декабря встретятся Зеленский и Макрон

Как сообщает BFMTV, всего через две недели после последнего визита Зеленского в Париж его снова примет Эммануэль Макрон.

Встреча пройдет в столице Франции в этот понедельник, 1 декабря 2025 года.

– Всего через две недели после его последнего визита в Париж, Владимира Зеленского примет Эммануэль Макрон в столице Франции в этот понедельник, 1 декабря 2025 года, – пишет издание.

Ожидается, что два лидера обсудят, в частности, “условия для справедливого и крепкого мира в соответствии с Женевскими переговорами” и американский “мирный план”, сообщили в представительстве президента Франции.

Напомним, что 17 ноября Зеленский в рамках визита в Париж встретился с Макроном. Итогом поездки нашего президента во Францию ​​стало объявление, что Украина сможет получить от Франции системы ПВО SAMP/T нового поколения, самолеты Rafale, пусковые установки и радары.

Также во время прошлой встречи Зеленский и Макрон обсудили совместное производство дронов. Тогда наш президент отметил готовность Украины к сотрудничеству, которое усилит оборонные возможности обеих стран.

