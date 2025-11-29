Зеленский встретится с Макроном в Париже 1 декабря — СМИ
1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон примет главу нашего государства Владимира Зеленского.
В Париже 1 декабря встретятся Зеленский и Макрон
Как сообщает BFMTV, всего через две недели после последнего визита Зеленского в Париж его снова примет Эммануэль Макрон.
Встреча пройдет в столице Франции в этот понедельник, 1 декабря 2025 года.
– Всего через две недели после его последнего визита в Париж, Владимира Зеленского примет Эммануэль Макрон в столице Франции в этот понедельник, 1 декабря 2025 года, – пишет издание.
Ожидается, что два лидера обсудят, в частности, “условия для справедливого и крепкого мира в соответствии с Женевскими переговорами” и американский “мирный план”, сообщили в представительстве президента Франции.
Напомним, что 17 ноября Зеленский в рамках визита в Париж встретился с Макроном. Итогом поездки нашего президента во Францию стало объявление, что Украина сможет получить от Франции системы ПВО SAMP/T нового поколения, самолеты Rafale, пусковые установки и радары.
Также во время прошлой встречи Зеленский и Макрон обсудили совместное производство дронов. Тогда наш президент отметил готовность Украины к сотрудничеству, которое усилит оборонные возможности обеих стран.