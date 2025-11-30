В Купянске россияне находятся в сложной ситуации в северном районе города.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов о ситуации в Купянске

По его словам, сейчас украинские силы удерживают центр и южную часть города, тогда как северная остается под контролем врага — именно там, где оккупанты вошли еще в начале ноября.

— Поскольку их тогда еще удалось сначала постепенно, а потом уже окончательно отрезать от снабжения, и снабжение им сейчас идет только за счет скидов с дронов, они сейчас переживают не лучшие времена в своей жизни, — отметил Трегубов.

Несмотря на достаточную численность, выйти из укрытия они не решаются — иначе их позиции могут быть уничтожены в результате постоянного контроля украинских дронов.

— Выкурить их из подвалов сложно, — добавил Трегубов.

Вместе с тем с окончанием боеприпасов, медикаментов и других ресурсов возможности для активных действий почти исчерпаны.

Трегубов подчеркнул, что российские солдаты в Купянске — в основном недавние контрактники, а не ветераны.

— Их подготовили, безусловно, там были какие-то месяцы-два подготовки, безусловно, но это не такие профессиональные военные, которые посвятили свою жизнь или которые имеют какую-то соответствующую подготовку, это все-таки люди, заключившие контракт недавно, — пояснил он.

В окрестностях Купянска, где еще есть возможность логистики и перемещения, россияне пытались оказывать давление на город.

Однако факторы, такие как река Оскол, зимняя погода и активное противодействие украинских защитников помешали им в этом.

— Сейчас россияне вынуждены форсировать реку с помощью малых плавсредств. Малые плавсредства в условиях постоянной работы дронов — это не надежная вещь, потому что они просто поражаются, — пояснил Трегубов.

Он подчеркнул, что сейчас самой горячей точкой на Купянском направлении называют район Волчанска.

— Наиболее активная ситуация сейчас — в районе Волчанска на Купянском направлении. Там россияне активно пытаются продвигаться непосредственно к самому городу. Эти попытки сдерживаются украинскими защитниками, но проблема в том, что город сам по себе разрушен, — добавил эксперт.

В то же время, по словам Трегубова, Волчанск пережил значительные разрушения — город почти разрушен, что затрудняет удержание оборонительных позиций.

— Когда от города мало что осталось, держать там позиции тоже не так удобно, потому что на основе чего держать позиции, — пояснил Трегубов.

Ранее начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил сообщал, что ВСУ заблокировали войска РФ в Купянске, а пополнение — уничтожают на подступах к городу.

