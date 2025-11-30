Попытки россиян зайти в Гуляйполе безуспешны – Волошин
- Украинские защитники остановили врага на подступах к Гуляйполю.
- Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтрироваться в этот населенный пункт.
Войска РФ не прекращают штурмовые действия, однако в Гуляйполе Запорожской области они не зашли и на подходах к городу были остановлены.
Ситуация возле Гуляйполе: что известно
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире Єдині новини сообщил, что украинские защитники остановили врага на подступах к Гуляйполю.
— Ситуация довольно непростая, противник не прекращает штурмовые действия, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе противника нет. Он остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту, — сказал Волошин.
По его словам, Силы обороны Украины проводят контрмеры по атакам врага, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтрироваться в этот населенный пункт.
– Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не вошел, – добавил он.
Напомним, что несколько дней назад ВСУ и ЦПД опровергли присутствие российских войск в окрестностях Гуляйполя. Потери российских войск на этом участке фронта за последнюю неделю достигли около тысячи человек, ситуация стабилизирована.