Перед началом очередного раунда переговоров в США секретарь СНБО Рустем Умеров очертил три ключевых приоритета украинской стороны: мир, безопасность и процветание Украины.

Начало переговоров Украины и США относительно мира

В США начались переговоры между украинской и американской делегациями относительно мира. Перед их стартом Умеров очертил главные приоритеты Украины – мир, безопасность и процветание нашего государства.

Он поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе.

Со своей стороны, государственный секретарь США Марко Рубио перед началом переговоров во Флориде по мирному плану пообещал, что Украина будет независимой и успешной.

Он отметил, что США стремятся к такому мирному соглашению, чтобы в будущем такой войны не было, и чтобы Украина могла обеспечить процветание для всего народа. Относительно самой встречи Рубио сказал, что она принесет больший прогресс в достижении мирного соглашения.

— Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм и путь вперед, который позволит украинцам быть независимыми и суверенными… Не просто восстановить страну, но и войти в эру чрезвычайного экономического прогресса, — отметил он.

Напомним, ранее Умеров сообщил о начале переговоров и подчеркнул, что делегации работают ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности.

