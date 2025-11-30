Украину ожидает активная дипломатическая неделя.

Об этом 30 ноября после разговора с главой Финляндии Александром Стуббом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о планах Украины на неделю

По словам Владимира Зеленского, вместе с Александром Стуббом они обсудили ситуацию на фронте, поведение России и возможные дипломатические шаги международных партнеров.

— Поблагодарил Финляндию за неизменную поддержку и фактически ежедневную координацию. Мы обменялись актуальной информацией о позициях России и оценили имеющиеся дипломатические перспективы. Также проинформировал Александра о подготовке украинской делегации к переговорам в США и о сигналах, которые мы получаем от американской стороны, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в течение ближайшей недели запланирован ряд контактов с европейскими лидерами.

Он отметил важность консолидированного подхода союзников — понимания, что именно Россия является единственной причиной войны, а усиление давления на агрессора способно приблизить путь к миру.

— Нам нужно действовать с одинаковым видением и общей стратегией. Только усиление давления на Россию может дать реальный результат, — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение СНБО о расширении санкций.

В частности, Украина синхронизировала очередной пакет ограничений с Соединенными Штатами, введя санкции против российских компаний энергетического сектора, в частности структур Роснефти и Лукойла.

Отдельным решением были ограничены 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством и применением российских дронов, в частности участники деятельности центра Рубикон и компании, разрабатывающие ударные БПЛА и FPV-дроны.

