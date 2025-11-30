Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, в Украине готовятся новые принципы распределения личного состава между боевыми бригадами.

В Украине готовятся новые принципы распределения бойцов между бригадами

Павел Палиса сообщил, что у него был хороший разговор с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. По его словам, сейчас идет работа над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами. Он подчеркнул, что это то, о чем говорил президент и что сейчас действительно нуждается в изменениях.

— Наша общая цель простая и ясная: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это коллектив. Именно здесь я учусь, слажусь, и именно с этими людьми я пойду на задание, – написал Палиса в Telegram.

Он отметил, что сегодня в Украине много бригад, у которых уже есть собственные учебные способности — инструкторы, материальная база. По его словам, их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить.

— А там, где таких возможностей пока нет, – создавать. Это непростая работа, но, на мой взгляд, другого пути нет, если хотим иметь бойца, готового под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не значит, что должны исчезнуть учебные центры, – добавил он.

Павел Палиса добавил, что, конечно, будет переходный период, а решение назрело давно. Он сообщил, что командиры говорят об этом постоянно и их нужно слышать.

— Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений, — добавил он.

Кроме того, заместитель руководителя ОП сообщил о договоренности с генералом Гнатовым провести на неделе совместное совещание, на котором должны согласовать цифры, механизмы и этапы внедрения. После данного обсуждения варианты решений будут представлены на рассмотрение на следующую Ставку.

Фото: Facebook/Павло Палиса

