Президент Владимир Зеленский провел беседу с генсеком НАТО Марком Рютте.

Разговор Зеленского и Рютте: что известно

Глава государства не сообщил, что именно обговаривал с Рютте во время разговора, однако отметил, что сейчас продолжаются важные дни, и многое может измениться.

– Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно общие мероприятия, общие позиции. Спасибо за поддержку! – написал он в Telegram.

К тому же, глава государства анонсировал новые разговоры с Макром Рютте на днях.

Кроме того, Зеленский сегодня сообщил, что Украину ожидает активная дипломатическая неделя. По его словам, запланирован ряд контактов с европейскими лидерами.

Напомним, что сейчас в США продолжаются переговоры между американской и украинской делегациями по достижению мира в Украине. Перед их началом секретарь СНБО Рустем Умеров наметил три ключевых приоритета украинской стороны: мир, безопасность и процветание Украины.

Также он поблагодарил американский народ и президента США Дональда Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе.

