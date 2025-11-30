ВСУ тестирует новое вооружение против КАБов: сколько бомб уничтожено за 3 месяца
Украинские военные тестируют новое вооружение для противодействия управляемым авиабомбам.
Об этом стало известно 30 ноября по результатам совещания Генерального штаба ВСУ.
Противодействие российским КАБам: что говорят в Генштабе
Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, одним из приоритетов на данный момент является испытание нового вооружения, способного эффективно противодействовать российским управляемым авиабомбам.
За период с сентября по ноябрь подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уже уничтожили около 100 таких вражеских боеприпасов.
На фоне постоянных изменений в тактике врага особое внимание также уделяется развитию беспилотных систем и других высокотехнологичных средств поражения.
Это — один из ключевых инструментов для эффективного противодействия российским ударам.
По данным разведки, в настоящее время фиксируются новые попытки РФ повысить результативность своих массированных атак.
Только за последний отчетный период россияне применили 138 реактивных Гераней, большинство из которых украинская ПВО успешно сбила.
В ответ украинские силы адаптируют оборонные возможности и наращивают средства противодействия, в частности по нейтрализации КАБ.
— Инновации должны работать на реальное усиление нашей армии. Только тогда масштабирование технологий дает результат, — подчеркнул заместитель начальника Генерального штаба бригадный генерал Алексей Шевченко.