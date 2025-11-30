Украинские военные тестируют новое вооружение для противодействия управляемым авиабомбам.

Об этом стало известно 30 ноября по результатам совещания Генерального штаба ВСУ.

Противодействие российским КАБам: что говорят в Генштабе

Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, одним из приоритетов на данный момент является испытание нового вооружения, способного эффективно противодействовать российским управляемым авиабомбам.

За период с сентября по ноябрь подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уже уничтожили около 100 таких вражеских боеприпасов.

На фоне постоянных изменений в тактике врага особое внимание также уделяется развитию беспилотных систем и других высокотехнологичных средств поражения.

Это — один из ключевых инструментов для эффективного противодействия российским ударам.

По данным разведки, в настоящее время фиксируются новые попытки РФ повысить результативность своих массированных атак.

Только за последний отчетный период россияне применили 138 реактивных Гераней, большинство из которых украинская ПВО успешно сбила.

В ответ украинские силы адаптируют оборонные возможности и наращивают средства противодействия, в частности по нейтрализации КАБ.

— Инновации должны работать на реальное усиление нашей армии. Только тогда масштабирование технологий дает результат, — подчеркнул заместитель начальника Генерального штаба бригадный генерал Алексей Шевченко.

