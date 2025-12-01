Во всех регионах Украины будут отключать свет в течение вторника, 2 декабря, из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных ракетно-дроновых атак России.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Отключение света по Украине 2 декабря: что известно

В Национальной энергетической компании Укрэнерго объяснили, какими будут графики отключения света на 2 декабря.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объемы ограничений могут оперативно меняться. Для получения актуальной информации необходимо следить за страницами вашего облэнерго.

График отключения света в Киеве

Компания ДТЭК обнародовала актуальные графики отключения электроэнергии на 30 ноября для потребителей столицы.

График отключения света в Киевской области

ДТЭК предоставил графики отключения света для Киевской области, которые будут действовать 2 декабря.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

ДТЭК сообщил о графиках отключения света для Днепропетровской области, которые начнут действовать 2 декабря.

График отключения света в Хмельницкой области

Завтра, 2 декабря, в Хмельницкой области будет действовать график почасовых отключений света.

Электроэнергия будет отсутствовать по очереди с 6:00 до 24:00, сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Напомним, 30 ноября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины.

В результате атаки в Сумском районе возникли значительные перебои с электро- и водоснабжением.

