С начала прошедших суток произошло 155 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых авиабомб.

Кроме того, враг осуществил 3448 обстрелов и 3118 ударов дронами-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

