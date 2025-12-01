15 ноября в Украине стартовал прием заявок на получение выплаты в рамках программы Зимняя поддержка в размере 1 000 гривен. Уже известно, что миллионы украинцев подали заявки и начали получать деньги на карту Национальный кэшбэк.

Сколько уже людей получили 1000 гривен и как работает программа — читайте в материале на Фактах ICTV.

Сколько людей получили 1000 Зимней поддержки

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, по состоянию на 1 декабря 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн, в частности:

  • 11,4 млн оформили выплату через Дію, из них 2,9 млн заявок на детей;
  • Более 700 тысяч заявок оформлены через Укрпочту;
  • Для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства начислят автоматически.

1 декабря началась вторая волна выплат 1000 грн зимней поддержки.

Уже получили средства 3,5 млн человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн грн. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также тратят на книги, аптеки и донаты на Силы обороны, — рассказала Юлия Свириденко.

Сколько людей получили 1000 гривен в отделениях Укрпочты

24 ноября выплаты начали поступать и в городских отделениях Укрпочты, а уже с 25 ноября программа стала доступной и в сельских отделениях.

Сеть Укрпочты насчитывает более 26 тысяч точек, что позволяет обеспечить равный доступ к выплатам даже в самых отдаленных населенных пунктах, включая прифронтовые.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, государство делает все возможное, чтобы помощь этой зимой была максимально доступной, особенно для жителей общин, которые находятся в самых сложных условиях. Если человек не может самостоятельно прийти в отделение, почтальон может доставить выплату на дом.

В первую очередь деньги получат почти 2 миллиона украинцев, которым выплата начисляется автоматически вместе с пенсией или соцвыплатами через Укрпочту. Это, как правило, люди с самыми низкими доходами, которые больше всего нуждаются в поддержке. Граждане, подавшие заявку через почтовые отделения (а их более 400 тысяч), получат SMS-сообщение о зачислении средств.

Полученные деньги можно использовать сразу. В отделениях Укрпочты разрешено:

  • оплачивать коммунальные услуги;
  • оформлять подписку на газеты и журналы;
  • пользоваться почтовыми услугами;
  • заказывать лекарственные средства и другие товары украинского производства;
  • делать пожертвования на ВСУ.

Прием заявок продолжается до 24 декабря включительно. Люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения, могут вызвать почтальона по номеру 0 800 300 545.

Средства, поступающие на карту Национальный кэшбэк через приложение Дія, также можно тратить в отделениях Укрпочты.

Напомним, программа Зимняя поддержка 2025 утверждена Правительством на 2025-2026 годы. Она предусматривает единовременную выплату 1000 гривен всем гражданам Украины — как взрослым, так и детям. Ограничения касаются только тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

Источник: Министерство развития общин и территорий

