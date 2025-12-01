15 ноября в Украине стартовал прием заявок на получение выплаты в рамках программы Зимняя поддержка в размере 1 000 гривен. Уже известно, что миллионы украинцев подали заявки и начали получать деньги на карту Национальный кэшбэк.

Сколько уже людей получили 1000 гривен и как работает программа — читайте в материале на Фактах ICTV.

Сколько людей получили 1000 Зимней поддержки

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, по состоянию на 1 декабря 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн, в частности:

11,4 млн оформили выплату через Дію, из них 2,9 млн заявок на детей;

Более 700 тысяч заявок оформлены через Укрпочту;

Для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства начислят автоматически.

1 декабря началась вторая волна выплат 1000 грн зимней поддержки.

— Уже получили средства 3,5 млн человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн грн. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также тратят на книги, аптеки и донаты на Силы обороны, — рассказала Юлия Свириденко.

Сколько людей получили 1000 гривен в отделениях Укрпочты

24 ноября выплаты начали поступать и в городских отделениях Укрпочты, а уже с 25 ноября программа стала доступной и в сельских отделениях.

Сеть Укрпочты насчитывает более 26 тысяч точек, что позволяет обеспечить равный доступ к выплатам даже в самых отдаленных населенных пунктах, включая прифронтовые.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, государство делает все возможное, чтобы помощь этой зимой была максимально доступной, особенно для жителей общин, которые находятся в самых сложных условиях. Если человек не может самостоятельно прийти в отделение, почтальон может доставить выплату на дом.

В первую очередь деньги получат почти 2 миллиона украинцев, которым выплата начисляется автоматически вместе с пенсией или соцвыплатами через Укрпочту. Это, как правило, люди с самыми низкими доходами, которые больше всего нуждаются в поддержке. Граждане, подавшие заявку через почтовые отделения (а их более 400 тысяч), получат SMS-сообщение о зачислении средств.

Полученные деньги можно использовать сразу. В отделениях Укрпочты разрешено:

оплачивать коммунальные услуги;

оформлять подписку на газеты и журналы;

пользоваться почтовыми услугами;

заказывать лекарственные средства и другие товары украинского производства;

делать пожертвования на ВСУ.

Прием заявок продолжается до 24 декабря включительно. Люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения, могут вызвать почтальона по номеру 0 800 300 545.

Средства, поступающие на карту Национальный кэшбэк через приложение Дія, также можно тратить в отделениях Укрпочты.

Напомним, программа Зимняя поддержка 2025 утверждена Правительством на 2025-2026 годы. Она предусматривает единовременную выплату 1000 гривен всем гражданам Украины — как взрослым, так и детям. Ограничения касаются только тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

Источник: Министерство развития общин и территорий

