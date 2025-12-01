Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, оставив в силе меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 51 млн грн.

Суд отказал Чернышову в апелляции на меру пресечения

Согласно решению суда, Чернышов должен находиться под стражей до 16 января 2026 года.

Однако Апелляционная палата разрешила вернуть ему украинский паспорт, тогда как заграничный документ остается под арестом государства.

Адвокаты экс-чиновника отмечают, что риски, изложенные в ходатайстве стороны обвинения, не имеют надлежащего обоснования, а определенная судом сумма залога превышает задекларированные доходы Чернышова в 213 раз.

Сам экс-вице-премьер заявляет, что не связан с деятельностью Энергоатома и осуждает коррупцию.

Напомним, в рамках операции Мидас детективы НАБУ и прокуроры САП зафиксировали, что участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру, которого внутри группы называли Че Гевара.

Вероятно, речь идет об Алексее Чернышове. После этого ему объявили подозрение в незаконном обогащении.

17 ноября САП обратилась в ВАКС с ходатайством о применении к Чернышову содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 55 млн грн.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения длилось два дня.

Экс-чиновник отрицает, что именно его голос зафиксирован на аудиозаписях НАБУ под псевдонимом Че Гевара.

19 ноября за Чернышова был внесен залог в размере 51 млн грн.

