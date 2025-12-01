В двух областях РФ прогремели взрывы на железной дороге, уничтожены склады с горючим – источники
- 20 ноября в Барышово Новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги.
- 28 ноября прогремел взрыв на узловой станции Унеча по линии маршрута Брянск-Гомель.
- В результате взрывов уничтожены склады с горючим и повреждено железнодорожное полотно.
20 и 28 ноября прогремели взрывы на объектах железной дороги в Новосибирской и Брянской областях России.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.
Взрыв в Новосибирской области
Днем 20 ноября в населенном пункте Барышево Новосибирской области прогремел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги.
В результате взрыва уничтожены склады с горюче-смазочными материалами и повреждено железнодорожное полотно. Это остановило движение грузовых поездов, в том числе и тех, которые обеспечивают российскую оккупационную армию.
Взрыв в Брянской области
28 ноября прогремел взрыв на узловой станции Унеча Московской железной дороги, что в Брянской области. Через эту станцию проходит железнодорожная линия Брянск-Гомель, по которой оккупанты поставляют горюче-смазочные материалы и военную технику на территорию Беларуси.
По данным источников, в результате взрыва уничтожено по меньшей мере две цистерны с горюче-смазочными материалами, а также повреждено железнодорожное полотно.
Российские спецслужбы пытаются скрыть последствия этих взрывов, однако в соцсетях местные жители активно обсуждают события и делятся слухами.
В ночь на 29 ноября ударные дроны атаковали Афипский НПЗ на территории Краснодарского края.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что во время атаки взрывы прогремели в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.