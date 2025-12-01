20 и 28 ноября прогремели взрывы на объектах железной дороги в Новосибирской и Брянской областях России.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.

Взрыв в Новосибирской области

Днем 20 ноября в населенном пункте Барышево Новосибирской области прогремел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги.

Сейчас смотрят

В результате взрыва уничтожены склады с горюче-смазочными материалами и повреждено железнодорожное полотно. Это остановило движение грузовых поездов, в том числе и тех, которые обеспечивают российскую оккупационную армию.

Взрыв в Брянской области

28 ноября прогремел взрыв на узловой станции Унеча Московской железной дороги, что в Брянской области. Через эту станцию проходит железнодорожная линия Брянск-Гомель, по которой оккупанты поставляют горюче-смазочные материалы и военную технику на территорию Беларуси.

По данным источников, в результате взрыва уничтожено по меньшей мере две цистерны с горюче-смазочными материалами, а также повреждено железнодорожное полотно.

Российские спецслужбы пытаются скрыть последствия этих взрывов, однако в соцсетях местные жители активно обсуждают события и делятся слухами.

В ночь на 29 ноября ударные дроны атаковали Афипский НПЗ на территории Краснодарского края.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что во время атаки взрывы прогремели в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.