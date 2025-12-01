Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 1 декабря: уничтожено 1060 оккупантов и семь десятков единиц автотехники
Потери РФ на 1 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 377-е сутки полномасштабной войны превысили 1,173 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 26 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 173 920 (+1 060);
- танков – 11 387 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 678 (+6);
- артиллерийских систем – 34 754 (+14);
- реактивных систем залпового огня – 1 552;
- средств противовоздушной обороны – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239);
- крылатых ракет – 4 024;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 583 (+71);
- специальной техники – 4 010.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеЕсть хороший шанс заключить мирное соглашение — Трамп
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.