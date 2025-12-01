Потери РФ на 1 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 377-е сутки полномасштабной войны превысили 1,173 млн.

Потери РФ на 26 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 173 920 (+1 060);
  • танков – 11 387 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 678 (+6);
  • артиллерийских систем – 34 754 (+14);
  • реактивных систем залпового огня – 1 552;
  • средств противовоздушной обороны – 1 253;
  • самолетов – 430;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 86 090 (+239);
  • крылатых ракет – 4 024;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 583 (+71);
  • специальной техники – 4 010.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

