Заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса сообщил, что планируется реформировать принципы распределения новобранцев между боевыми бригадами.

Палиса уже обсудил эту инициативу с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым, и они договорились совместно разработать конкретные варианты решений для дальнейшего вынесения на Ставку.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Новые принципы распределения новобранцев по бригадам

Основная идея заключается в том, чтобы каждая боевая бригада получала прогнозируемое количество новобранцев для проведения базовой общевойсковой подготовки непосредственно в своих учебных центрах.

— Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив, — пояснил Палиса.

По его словам, это не означает полного смещения подготовки из существующих учебных центров. Бригады, которые уже имеют инструкторов и материальную базу, получат подкрепление.

В бригадах без таких возможностей будут создавать новые учебные центры. Обучение будет проводиться сразу под конкретную технику, тактику и условия конкретной бригады.

Почему возникла необходимость изменений

Существует проблема, о которой раньше офицеры обычно не говорили публично: неравномерное распределение мобилизованных между подразделениями.

— Например, общаюсь с комбригом: друг, какие потери за 2025 год? — Такие-то. — А сколько личного состава получил из учебных центров за тот же период? — В несколько раз меньше. И я понимаю: кто-то увольняется, перемещается и бригада «худеет», — рассказал заместитель руководителя ОП.

При этом полоса боевых действий не уменьшается, а задачи с бригад не снимаются.

— Поэтому возникает вопрос: как командир с таким персоналом должен выполнять эти задачи? Общую картину составляют множество деталей, и если исправить их, ситуация изменится в целом, хотя и не в краткосрочной перспективе. Потому что предсказуемо столкнемся со многими трудностями, — отметил Палиса.

Он намерен встретиться с Гнатовым после возвращения в Украину для согласования конкретных условий и цифр.

После этого готовые предложения вынесут на Ставку для обсуждения с президентом и членами Ставки.

Заместитель руководителя ОП предупредил, что в процессе внедрения нововведений возникнут трудности. Однако в долгосрочной перспективе это даст бригадам возможность прогнозировать свои действия и осуществлять среднесрочное планирование.

— Это то, что нужно было делать уже раньше. Не распределять личный состав чисто интуитивно, в зависимости, в частности, от обстановки на фронте. Я — сторонник более планового подхода, — подытожил Палиса.

Полковник сравнил предложенный подход с децентрализацией финансирования закупок Сил обороны и подчеркнул, что это не лишит Генштаб его полномочий и ресурсов для маневра силами.

