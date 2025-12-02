Графики отключения света на 3 декабря: кому и как будут отключать электричество
В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отключение света 3 декабря: что известно
В НЭК Укрэнерго отметили, что причина введения мер по ограничению потребления – последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
График и масштабы отключений могут корректироваться. В Укрэнерго советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.
Потребителей просят использовать свет максимально экономно, когда он подается в соответствии с графиками.
Напомним, по словам временно исполняющего обязанности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолия Замулка, на сегодняшний день самая сложная ситуация с электричеством наблюдается в Черниговской и Одесской областях из-за последствий российских атак.
Также в любой момент аварийные отключения электроэнергии могут быть введены в Днепропетровской и Харьковской областях в случае попадания врага по энергетическому объекту.
— На сегодняшний день вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно наступит, и, я так думаю, что мы перейдем к тем отключениям, которые для себя запланировали, — добавил временный руководитель Госэнергонадзора в эфире телемарафона Єдині новини.