В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключение света 3 декабря: что известно

В НЭК Укрэнерго отметили, что причина введения мер по ограничению потребления – последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

Сейчас смотрят

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

График и масштабы отключений могут корректироваться. В Укрэнерго советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Потребителей просят использовать свет максимально экономно, когда он подается в соответствии с графиками.

Напомним, по словам временно исполняющего обязанности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолия Замулка, на сегодняшний день самая сложная ситуация с электричеством наблюдается в Черниговской и Одесской областях из-за последствий российских атак.

Также в любой момент аварийные отключения электроэнергии могут быть введены в Днепропетровской и Харьковской областях в случае попадания врага по энергетическому объекту.

— На сегодняшний день вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно наступит, и, я так думаю, что мы перейдем к тем отключениям, которые для себя запланировали, — добавил временный руководитель Госэнергонадзора в эфире телемарафона Єдині новини.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.