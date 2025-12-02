Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что второй день подряд российский диктатор Владимир Путин делает заявления, которые демонстрируют, что он не планирует прекращать войну.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).

Сибига об угрозах Путина

– Вчера он (Путин, – Ред.) сказал, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы направлены прежде всего на Одессу, о которой президент Трамп говорил с большой теплотой. Россия должна прекратить кровопролитие, которое она начала. Если этого не произойдет и Путин снова плюнет миру в лицо, это будет иметь последствия, – заявил Сибига.

Глава МИД заявил, что Россия должна прекратить тратить время мира, которое должно быть временем мира.

Он подчеркнул, что Украина полностью поддерживает все справедливые инициативы, способные принести справедливый мир, и что команды Украины, США и европейских партнеров уже провели значительную работу и достигли важного прогресса.

По его словам, сейчас настал момент заставить Москву – источник этой войны – положить ей конец.

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва усилит атаки по украинским портам и судам, входящим в них, на фоне атак дронов по танкерам РФ в Черном море.

По словам автократа из Кремля, “самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря”.

Кроме того, диктатор РФ пригрозил атаковать танкеры стран, которые помогают Украине, если атаки продолжатся.

