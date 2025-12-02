С начала прошедших суток произошло 202 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 41 авиационный удар с применением 129 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 2 364 удара дронами-камикадзе, враг осуществил 2 621 артиллерийский обстрел.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

