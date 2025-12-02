Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 2 декабря 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 202 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 41 авиационный удар с применением 129 управляемых авиабомб.
Зафиксировано 2 364 удара дронами-камикадзе, враг осуществил 2 621 артиллерийский обстрел.
Карты боевых действий в Украине на 2 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
