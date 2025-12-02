Подтвержденных случаев запуска Россией морских крылатых ракет из акватории Каспийского моря по Украине пока не зафиксировано.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук о стратегической авиации и пусках над Каспием

— Подтвержденных фактов применения морских носителей крылатых ракет из акватории Каспийского моря пока нет, хотя чисто теоретически это возможно, — заявил Плетенчук.

В то же время он уточнил, что стратегическая авиация РФ регулярно осуществляет пуски над Каспийским морем, стараясь избежать рисков для собственного населения.

— Единственное, что точно можно подтвердить — это пуски с самолетов стратегической авиации над Каспием в нашу сторону по территории Украины. Таких фактов было уже много, потому что они таким образом пытаются обезопаситься от нештатных сходов ракетного вооружения на головы своих соотечественников. Им легче бомбить фауну Каспийского моря, — пояснил спикер.

Напомним, что в ночь на 2 декабря во время ночной атаки на Украину Россия применила 62 ударных беспилотника.

Противовоздушная оборона сбила или заглушила 39 вражеских БПЛА.

В то же время известно о попадании 20 ударных дронов на восьми локациях. Также сообщают о падении обломков в нескольких районах.

