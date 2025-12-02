Сколько нужно иметь стажа для социальной пенсии: кто может претендовать на выплаты
- Социальную пенсию могут получить люди, достигшие 65 лет и не имеющие достаточного страхового стажа.
- Размер выплат зависит от прожиточного минимума и доходов семьи за последние шесть месяцев.
- Оформить пособие можно через ЦНАП, сервисный центр или онлайн, подав необходимые документы.
Украинцы, не имеющие права на пенсию по возрасту, могут получить социальную помощь. Однако для ее назначения предусмотрены определенные условия, в частности относительно страхового стажа.
Сколько нужно иметь стажа для социальной пенсии, читайте в нашем материале.
Сколько нужно стажа для социальной пенсии и кто может претендовать на выплаты
Социальные выплаты назначают людям, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточного страхового стажа. Право на такие выплаты имеют лица, которые одновременно соответствуют определенным критериям. В частности, не получают пенсию или другие социальные выплаты, достигли 65 лет и имеют менее 15 лет страхового стажа для социальной пенсии.
Итак, чтобы получить социальную пенсию, необходимо достичь возраста 65 лет и иметь менее 15 лет страхового стажа.
Но социальную помощь могут получить и другие категории граждан:
- лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсии;
- дети умершего кормильца, который на момент смерти не имел необходимого стажа для пенсии по инвалидности III группы;
- малообеспеченные граждане, не входящие в предыдущие категории.
Как определяется размер выплат
Социальная пенсия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного члена за последние шесть месяцев. При этом сумма выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Социальную пенсию могут пересчитать в случае изменения имущественного положения или доходов семьи.
Как оформить социальную пенсию
С 1 июля 2025 года социальные выплаты назначаются и выплачиваются через государственные учреждения по месту жительства. Подать заявление можно одним из способов:
- через ЦНАП;
- через местный сервисный центр ПФУ;
- через онлайн-портал ПФУ.
Необходимые документы:
- заявление на назначение помощи;
- паспорт и идентификационный код;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка и справка из соответствующего органа);
- декларация о доходах и имущественном состоянии семьи за последние шесть месяцев.
Для недееспособных лиц дополнительно требуются решения суда и документы о назначении опекуна.