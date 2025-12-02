Украинцы, не имеющие права на пенсию по возрасту, могут получить социальную помощь. Однако для ее назначения предусмотрены определенные условия, в частности относительно страхового стажа.

Сколько нужно иметь стажа для социальной пенсии, читайте в нашем материале.

Сколько нужно стажа для социальной пенсии и кто может претендовать на выплаты

Социальные выплаты назначают людям, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим достаточного страхового стажа. Право на такие выплаты имеют лица, которые одновременно соответствуют определенным критериям. В частности, не получают пенсию или другие социальные выплаты, достигли 65 лет и имеют менее 15 лет страхового стажа для социальной пенсии.

Итак, чтобы получить социальную пенсию, необходимо достичь возраста 65 лет и иметь менее 15 лет страхового стажа.

Но социальную помощь могут получить и другие категории граждан:

лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсии;

дети умершего кормильца, который на момент смерти не имел необходимого стажа для пенсии по инвалидности III группы;

малообеспеченные граждане, не входящие в предыдущие категории.

Как определяется размер выплат

Социальная пенсия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного члена за последние шесть месяцев. При этом сумма выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Социальную пенсию могут пересчитать в случае изменения имущественного положения или доходов семьи.

Как оформить социальную пенсию

С 1 июля 2025 года социальные выплаты назначаются и выплачиваются через государственные учреждения по месту жительства. Подать заявление можно одним из способов:

через ЦНАП;

через местный сервисный центр ПФУ;

через онлайн-портал ПФУ.

Необходимые документы:

заявление на назначение помощи;

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка и справка из соответствующего органа);

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи за последние шесть месяцев.

Для недееспособных лиц дополнительно требуются решения суда и документы о назначении опекуна.

Источник : Пенсионный фонд

