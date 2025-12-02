Потери РФ на 2 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 378-е сутки полномасштабной войны превысили 1,175 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 2 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 175 030 (+1 110);
  • танков – 11 387;
  • боевых бронированных машин – 23 679 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 768 (+14);
  • реактивных систем залпового огня – 1 552;
  • средств противовоздушной обороны – 1 253;
  • самолетов – 430;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 86 141 (+51);
  • крылатых ракет – 4 024;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 641 (+58);
  • специальной техники – 4 011 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Зеленский назвал главную цель гарантий безопасности: Не допустить третьего вторжения РФ
Володимир Зеленський

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.