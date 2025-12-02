Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 2 декабря: ликвидировано 1 110 оккупантов и 14 артсистем
Потери РФ на 2 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 110 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 378-е сутки полномасштабной войны превысили 1,175 млн.
Потери РФ на 2 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 175 030 (+1 110);
- танков – 11 387;
- боевых бронированных машин – 23 679 (+1);
- артиллерийских систем – 34 768 (+14);
- реактивных систем залпового огня – 1 552;
- средств противовоздушной обороны – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 86 141 (+51);
- крылатых ракет – 4 024;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 641 (+58);
- специальной техники – 4 011 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
