Зеленский заслушал подробный доклад о переговорах в США
- Владимир Зеленский получил полный отчет украинской делегации после переговоров в США.
- Россия активизировала дезинформационные кампании, в то время как Украина усиливает координацию с командой Дональда Трампа и европейскими партнерами для подготовки следующих переговорных шагов.
Президент Владимир Зеленский получил развернутый доклад украинской делегации после всех переговоров в Соединенных Штатах.
По его словам, во время личной встречи удалось обсудить вопросы, которые нельзя передать по телефону.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Доклад Зеленскому о переговорах в США
Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров вместе с членами делегации проинформировал президента о ключевых сигналах американской стороны.
Обсуждение велось на основе Женевского документа, который во время переговоров был доработан и уточнен.
Отдельно Зеленский поблагодарил начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова за подробный анализ, который американские партнеры получили о ситуации на фронте.
Во время встреч с участием разведок стороны рассмотрели перспективы реализации отдельных шагов на линии боевых действий, а также вопросы безопасности в случае потенциального прекращения огня и возможных российских срывов договоренностей.
— Наши дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно вовлечены в выработку решений. Я проинформировал команду о беседах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже, — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия уже развернула новые дезинформационные операции, связанные с подготовкой их переговоров с американской стороной.
Он поручил команде продолжать конструктивную работу с окружением президента США Дональда Трампа и с европейскими партнерами.
Украинская разведка и в дальнейшем будет передавать союзникам данные о настоящих намерениях Кремля и попытках использовать переговоры как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных решений в Европе.
— Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность нужно выжать из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч, — подытожил Зеленский.
Напомним, что переговоры украинской делегации с США состоялись накануне во Флориде.
Рустем Умеров назвал встречу “очень продуктивной” и заявил об ощутимом прогрессе в установлении справедливого и надежного мира.
Фото: Владимир Зеленский