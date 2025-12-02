Президент Владимир Зеленский получил развернутый доклад украинской делегации после всех переговоров в Соединенных Штатах.

По его словам, во время личной встречи удалось обсудить вопросы, которые нельзя передать по телефону.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Сейчас смотрят

Доклад Зеленскому о переговорах в США

Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров вместе с членами делегации проинформировал президента о ключевых сигналах американской стороны.

Обсуждение велось на основе Женевского документа, который во время переговоров был доработан и уточнен.

Отдельно Зеленский поблагодарил начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова за подробный анализ, который американские партнеры получили о ситуации на фронте.

Во время встреч с участием разведок стороны рассмотрели перспективы реализации отдельных шагов на линии боевых действий, а также вопросы безопасности в случае потенциального прекращения огня и возможных российских срывов договоренностей.

— Наши дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно вовлечены в выработку решений. Я проинформировал команду о беседах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия уже развернула новые дезинформационные операции, связанные с подготовкой их переговоров с американской стороной.

Он поручил команде продолжать конструктивную работу с окружением президента США Дональда Трампа и с европейскими партнерами.

Украинская разведка и в дальнейшем будет передавать союзникам данные о настоящих намерениях Кремля и попытках использовать переговоры как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных решений в Европе.

— Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность нужно выжать из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч, — подытожил Зеленский.

Напомним, что переговоры украинской делегации с США состоялись накануне во Флориде.

Рустем Умеров назвал встречу “очень продуктивной” и заявил об ощутимом прогрессе в установлении справедливого и надежного мира.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.