В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 4 декабря: что известно

В НЭК Укрэнерго пояснили, что введение ограничений связано с последствиями недавних массированных ракетных и дроновых ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – в пределах от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

График и объемы отключений могут меняться. В Укрэнерго рекомендуют следить за обновлениями на официальных каналах облэнерго.

Потребителей призывают максимально экономно пользоваться электроэнергией во время подачи света согласно графикам.

График отключения света в Киеве

Актуальные графики отключения электроэнергии на 4 декабря для жителей столицы предоставила компания ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

ДТЭК предоставил графики отключения света для Киевской области, которые будут действовать в течение суток 4 декабря.

Напомним, ночью 3 декабря российские войска атаковали Одесскую область Шахедами.

Основной удар враг нанес по гражданской и энергетической инфраструктуре региона.

Ночью в результате удара беспилотников по объекту в Одесском районе вспыхнул пожар, который привел к повреждению энергооборудования.

Работник предприятия получил тяжелое ранение.

