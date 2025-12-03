Графики отключения света на 4 декабря: обновленные данные Укрэнерго и ДТЭК
В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 4 декабря: что известно
В НЭК Укрэнерго пояснили, что введение ограничений связано с последствиями недавних массированных ракетных и дроновых ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 – в пределах от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
График и объемы отключений могут меняться. В Укрэнерго рекомендуют следить за обновлениями на официальных каналах облэнерго.
Потребителей призывают максимально экономно пользоваться электроэнергией во время подачи света согласно графикам.
График отключения света в Киеве
Актуальные графики отключения электроэнергии на 4 декабря для жителей столицы предоставила компания ДТЭК.
График отключения света в Киевской области
ДТЭК предоставил графики отключения света для Киевской области, которые будут действовать в течение суток 4 декабря.
Напомним, ночью 3 декабря российские войска атаковали Одесскую область Шахедами.
Основной удар враг нанес по гражданской и энергетической инфраструктуре региона.
Ночью в результате удара беспилотников по объекту в Одесском районе вспыхнул пожар, который привел к повреждению энергооборудования.
Работник предприятия получил тяжелое ранение.