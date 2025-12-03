В ночь на 3 декабря в Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотников.

Встреча спецпредставителей США с диктатором Владимиром Путиным завершилась без достижения компромисса по мирному плану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет финансировать войну в Украине.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 3 декабря – в подборке Фактов ICTV.

Атака на нефтебазу в РФ

В Тамбовской области РФ местные власти заявили о пожаре на нефтебазе после ночной атаки дронов 3 декабря, утверждая, что повреждены несколько топливных емкостей.

О подобных инцидентах сообщили и в Воронежской и Ростовской областях, где, по заявлениям губернаторов, якобы “уничтожили” несколько беспилотников. О пострадавших не сообщается.

Встреча представителей США с Путиным

Встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле длилась почти пять часов и завершилась без компромисса по территориальным вопросам.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что из-за этого встреча президентов США и РФ пока не планируется, хотя дискуссию назвали “полезной и содержательной”.

Стороны рассмотрели несколько вариантов плана урегулирования по Украине, а Москва получила еще четыре документа в дополнение к 28-пунктному плану Трампа.

Трамп заявил, что США не будут финансировать войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет финансировать войну в Украине.

По его словам, американская администрация сейчас пытается оценить возможность мирного урегулирования и положить конец «украинскому кризису».

Трамп также подчеркнул, что страны НАТО покупали американское вооружение по полной цене, а затем передавали его Украине. Он заявил, что стремится завершить войну, начатую Россией, и вновь повторил, что конфликта якобы не произошло бы, если бы он был президентом.

Отключение света 3 декабря

В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Укрэнерго сообщает, что вводятся почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей, а также ограничение мощности для промышленных потребителей в тот же период.

Компания предупреждает, что графики могут меняться в зависимости от ситуации, и призывает следить за обновлениями от облэнерго. Украинцев просят экономно использовать электроэнергию во время подачи света по графику.

